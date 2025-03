वॉक करते समय कभी न करें ये 5 गलतियां, लाभ की जगह होने लगेगा नुकसान

Right way to do walk : जब भी फिटनेस की बात आती है लोग वॉक से शुरुआत करते हैं. सुबह-शाम टहलना सेहत के लिए रामबाण साबित होता है. वजन कम करने ,हार्ट हेल्थ और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने के लिए हर दिन वॉक करना बहुत जरूरी है. इतना ही नहीं टहलने से आपकी स्किन और हेयर हेल्थ भी इंप्रूव होती है. हालांकि, टहलते समय अनजाने में हमसे कुछ गलतियां (Walking Mistake) हो जाती हैं, जिससे वॉक के फायदे नहीं नुकसान होने लगते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं, वो कौन सी बातें हैं जिन्हें वॉक करते समय ध्यान में रखना चाहिए...

टहलते समय क्या गलती न करें - Mistakes of walking

सबसे पहली चीज टहलने के लिए सही जूतें पहनें. हमेशा स्पोर्ट्स शूज ही पहनकर वॉक करें. इससे आपके पैरों को सही आकार मिलता है और पैरों को सपोर्ट भी मिलता है. वहीं, वॉक करते समय पॉश्चर का विशेष ध्यान रखें जैसे सीधे खड़े होकर, कंधों को रिलैक्स रखते हुए और सिर को सीधा रखकर चलें. वहीं, बहुत लंबे-लंबे कदम उठाने से टहलना असरदार होगा, ऐसा सोचना आपका गलत है. इससे पैरों पर दबाव ज्यादा पड़ता है, जिससे आप थक जाएंगे और पैर में चोट भी आ सकती है. इसलिए टहलते समय हमेशा बैलेंस्ड कदम उठाएं. इसके अलावा टहलते समय कभी गलत तरीके से हाथ को न हिलाएं. हाथ को ज्यादा ऊपर या नीचे चलाने से शरीर का बैलेंस बिगड़ सकता है. इसलिए टहलते समय हाथ को कंधे से कोर्डिनेट करके चलाना चाहिए. टहलते समय पसीना बहुत निकलता है. ऐसे में आप बीच-बीच में पानी-पानी पीते रहें. वॉक करते समय भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए. इससे डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होती है. बिना वॉर्म-अप के वॉक करने से मांसपेशियों में खिंचाव की परेशानी हो सकती है. इसलिए टहलने से पहले वॉर्म-अप और कूल-डाउन करना बहुत जरूरी है. वहीं, खाना खाने के कम से कम 30 मिनट बाद ही वॉक करना शुरु करें. यह सही तरीका होता है टहलने का.

टहलते समय इन बातों का भी रखें ध्यान - Keep these things in mind while walking -

आप कुछ-कुछ दिन पर वॉकिंग रूटीन में बदलाव करते रहिए, जैसे कि तेज चलना, ढलान पर चलना, या फिर दूरी बढ़ाना.

वहीं, आप क्षमता के अनुसार ही टहलें वरना शरीर पर दबाव बढ़ता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.