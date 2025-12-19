साड़ी, लहंगे और शरारे के साथ कैसी Heels पहननी चाहिए? जानें कौन से Footwear पहनने से आता है सबसे स्टालिश लुक

Styling Tips: इंडियन ट्रेडिशनल आउटफिट्स जैसे साड़ी, लहंगा और शरारा हर किसी पर खूब जंचते हैं. हालांकि, इनके लुक को एन्हांस करने के लिए इन्हें सही तरीके से कैरी करना बेहद जरूरी है. इसके लिए खासकर सही फुटवियर चुनना जरूरी है. अक्सर लोग कपड़ों और ज्वेलरी पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन हील्स या फुटवियर को चुनना भूल जाते हैं. इससे पूरा लुक बिगड़ सकता है. इसी विषय पर कॉन्फिडेंस कोच और स्टाइलिस्ट नीलिमा सेठिया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में स्टाइलिस्ट ने बताया है कि साड़ी, लहंगे और शरारे के साथ कैसे फुटवियर जचते हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में-

नहाने के बाद भी आती है अंडरआर्म्स से बदबू? 40 रुपये किलो मिलने वाली इस चीज से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा

साड़ी के साथ कौन-सी हील्स पहनें?

साड़ी एक एलिगेंट और ग्रेसफुल आउटफिट है, इसलिए इसके साथ ऐसे फुटवियर चुनने चाहिए जो आरामदायक होने के साथ स्टाइलिश भी हों. नीलिमा सेठिया के अनुसार, साड़ी के साथ किटन हील्स, ब्लॉक हील्स और वेजेस सबसे अच्छा ऑप्शन हैं.

किटन हील्स उन महिलाओं के लिए परफेक्ट हैं, जिन्हें ज्यादा ऊंची हील्स पहनना पसंद नहीं है. ये देखने में भी सॉफ्ट और एलिगेंट लगती हैं. ब्लॉक हील्स साड़ी के साथ अच्छा बैलेंस बनाती हैं और लंबे समय तक पहनने में भी आराम देती हैं. वहीं, वेजेस खासकर सिल्क या कॉटन साड़ी के साथ बहुत स्टाइलिश लगती हैं और चलने में भी आसान होती हैं.

शरारा आउटफिट थोड़ा फ्लोई और हेवी लुक देता है, इसलिए इसके साथ फुटवियर का चुनाव सोच-समझकर करना चाहिए. नीलिमा सेठिया बताती हैं कि शरारा के साथ स्ट्रेपी हील्स, पम्स या कढ़ाई वाली जुत्ती बहुत अच्छी लगती हैं.

स्ट्रेपी हील्स शरारा को मॉडर्न टच देती हैं और पैरों को स्लिम लुक देती हैं. पम्स एक क्लासिक ऑप्शन हैं, जो एथनिक और इंडो-वेस्टर्न दोनों लुक्स के साथ अच्छे लगते हैं. वहीं, अगर आप ट्रेडिशनल और कंफर्टेबल लुक चाहती हैं, तो कढ़ाई वाली जुत्ती सबसे सही चॉइस है.

हालांकि, वीडियो में खासतौर पर लहंगे का जिक्र नहीं है, लेकिन लहंगे के साथ भी ब्लॉक हील्स, वेजेस या हील वाली जुत्ती बहुत अच्छी लगती हैं. भारी लहंगे के साथ ऐसे फुटवियर चुनें, जो स्टेबल हों और जिनमें आप आराम से चल सकें.

नीलिमा सेठिया बताती हैं, फुटवियर चुनते समय सिर्फ स्टाइल नहीं, बल्कि कंफर्ट भी उतना ही जरूरी है. शादी या फंक्शन में लंबे समय तक खड़ा रहना और चलना पड़ता है, इसलिए ऐसे फुटवियर पहनें जिनमें आप कॉन्फिडेंट महसूस करें. सही फुटवियर आपके पूरे लुक को निखार देता है.