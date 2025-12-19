नहाने के बाद भी आती है अंडरआर्म्स से बदबू? Beauty Coach ने बताया 40 रुपये किलो मिलने वाली इस चीज से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा

How to remove smell from underarms permanently: कई लोगों को नहाने के बाद भी अंडरआर्म्स से बदबू आने की समस्या रहती है. यह परेशानी न सिर्फ असहज करती है, बल्कि कई बार शर्मिंदगी का कारण भी बन जाती है. महंगे डियोड्रेंट और परफ्यूम इस्तेमाल करने के बाद भी कई बार बदबू पूरी तरह खत्म नहीं होती. अब, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का साबित हो सकता है. मेकअप और ब्यूटी कोच मनिषा चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने एक बेहद सस्ता और आसान घरेलू उपाय बताया है, जिससे इस समस्या से हमेशा के लिए राहत मिल सकती है. आइए जानते हैं कैसे-

अंडरआर्म्स से बदबू क्यों आती है?

दरअसल, पसीने में खुद कोई बदबू नहीं होती है. जब पसीना बैक्टीरिया के संपर्क में आता है तो दुर्गंध पैदा होती है. अंडरआर्म्स में नमी ज्यादा रहती है, जिस वजह से बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं. इसके अलावा हार्मोनल बदलाव, ज्यादा पसीना आना, टाइट कपड़े पहनना और साफ-सफाई की कमी भी बदबू का कारण बन सकते हैं.

मनिषा चोपड़ा कहती हैं, इसके लिए आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं. फिटकरी लगभग हर भारतीय घर में पाई ही जाती है. लगभग 40 रुपये किलो में मिलने वाली इस चीज को लोग अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल करते हैं. आप अंडरआर्म्स की स्मेल दूर करने के लिए फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं. इसमें नेचुरल एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो पसीने की बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं.

नहाने के बाद एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा लें. इसे हल्के हाथों से अंडरआर्म्स पर रगड़ें. ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है. इसके बाद टिश्यू पेपर या साफ कपड़े से जगह को हल्के से साफ कर लें. बस इतना करने से अंडरआर्म्स की बदबू दूर हो जाती है और दिनभर फ्रेशनेस बनी रहती है.

अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो पहले पैच टेस्ट जरूर करें. कटे या जले हुए हिस्से पर फिटकरी सीधे न लगाएं, साथ ही, अंडरआर्म्स को साफ और सूखा रखना भी जरूरी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

