परफ्यूम लगाने का सही तरीका क्या है? एक्सपर्ट से जानें बॉडी पर किस तरह लगाने से दिनभर बनी रहेगी खुशबू

Right way to apply perfume: अच्छा स्मेल करना हर कोई चाहता है. इसके लिए लोग महंगे-महंगे परफ्यूम खरीदते हैं. हालांकि, कई बार परफ्यूम लगाने के बावजूद उसकी महक कुछ ही घंटों में उड़ जाती है. अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. बता दें कि कुछ मामलों में परफ्यूम की खुशबू जल्दी उड़ जाने का कारण सिर्फ क्वालिटी नहीं होता, बल्कि उसे लगाने का तरीका भी बहुत मायने रखता है. स्टाइलिस्ट नेहा डी गुप्ता ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम वीडियो में बताया कि परफ्यूम को सही तरीके से लगाने से उसकी खुशबू लंबे समय तक टिकी रहती है. आइए जानते हैं उनके बताए कुछ आसान और असरदार टिप्स.

Diwali आने तक रोज खाएं ये 5 चीजें, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया बिना मेकअप के चमक जाएगा चेहरा

कैसे लगाएं परफ्यूम?

स्टाइलिस्ट बताती हैं, सबसे पहले, कलाई पर परफ्यूम छिड़कने के बाद उसे रगड़ना नहीं चाहिए. बहुत से लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा करने से परफ्यूम की महक जल्दी उड़ जाती है. जब आप दोनों कलाई को रगड़ते हैं, तो उससे परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं और खुशबू जल्दी खत्म हो जाती है. इसकी जगह, कलाई पर करीब 2 इंच की दूरी से परफ्यूम स्प्रे करें और फिर हल्के से दूसरी कलाई से डेब करें यानी बस हल्का-हल्का स्पर्श करें.

इसके अलावा, परफ्यूम को पल्स पॉइंट्स (Pulse Points) पर लगाना चाहिए. ये वो जगहें होती हैं जहां शरीर में गर्मी थोड़ी ज्यादा रहती है, जिससे खुशबू लंबे समय तक फैलती रहती है. जैसे- कानों के पीछे, गर्दन के पास, कंधों के कोनों पर, कोहनी के अंदर और घुटनों के पीछे. इन जगहों पर थोड़ा-सा परफ्यूम स्प्रे करने से महक पूरे दिन बनी रहती है.

परफ्यूम नहाने के तुरंत बाद लगाना सबसे बेहतर होता है. उस समय आपकी त्वचा साफ और थोड़ी नम होती है, जिससे खुशबू स्किन में अच्छे से सेट हो जाती है. अगर आप चाहें तो परफ्यूम स्प्रे करने से पहले बिना खुशबू वाला मॉइश्चराइजर भी लगा सकते हैं. इससे खुशबू और देर तक टिकेगी.

वहीं, अगर आपको बहुत तेज खुशबू पसंद नहीं है, तो करीब 6–8 इंच की दूरी से परफ्यूम को सीधे कपड़ों पर छिड़कें. इससे कपड़ों पर दाग भी नहीं लगेंगे और खुशबू लंबे समय तक महसूस होगी.

ऐसे में अगली बार आप जब भी परफ्यूम लगाएं, इन छोटे-छोटे टिप्स को जरूर अपनाएं. सही तरीके से लगाया गया परफ्यूम न सिर्फ पूरे दिन आपको फ्रेश महसूस कराएगा, बल्कि आपकी पर्सनालिटी में भी एक खास आकर्षण जोड़ देगा.