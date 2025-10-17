Diwali आने तक रोज खाएं ये 5 चीजें, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया बिना मेकअप के चमक जाएगा चेहरा, निखर जाएगी स्किन

Diwali Glowing Skin Tips: त्योहारों का मौसम आते ही हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा दमकता और ताजा दिखे. इसके लिए लोग तमाम तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, कई बार इसके बाद भी स्किन पर ग्लो नजर नहीं आता है. इसी कड़ी में फेमस आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में वे बताती हैं कि असली ग्लो अंदर से आता है. ऐसे में दिवाली आने तक आप अपनी डाइट में 5 चीजें शामिल कर सकते हैं. उन्होंने 5 आयुर्वेदिक चीजें बताई हैं आपकी स्किन को अंदर से ग्लोइंग बना सकती हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

हल्दी

लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है हल्दी का. न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, हल्दी को आयुर्वेद में सबसे शक्तिशाली औषधियों में से एक माना गया है. यह शरीर की इंफ्लेमेशन को कम करती है, स्किन की डलनेस मिटाती है और नेचुरल गोल्डन ग्लो देती है. इसके लिए रोजाना गर्म दूध में एक चुटकी हल्दी मिलाकर पिएं. ऐसा करने से स्किन अंदर से निखरती है. आप चाहें तो इसे घी में बने लड्डुओं में भी मिला सकते हैं.

गुलाब जल सिर्फ चेहरे पर लगाने के लिए नहीं, बल्कि पीने के लिए भी बहुत फायदेमंद है. यह शरीर की गर्मी (पित्त) को संतुलित करता है और स्किन को अंदर से हाइड्रेट रखता है. अगर आप रोजाना गुलाब से बनी ड्रिंक या गुलाब के पानी की कुछ बूंदें खीर में डालें, तो स्किन पर नेचुरल ब्लश नजर आएगा.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, केसर प्राचीन समय से ही सुंदरता बढ़ाने के लिए जाना जाता है. यह ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और स्किन की रंगत निखारता है. रात में 2-3 धागे केसर के दूध में भिगोकर सुबह पीने से चेहरा चमक उठता है और स्किन में नेचुरल ब्राइटनेस आती है.

घी हमारे शरीर को अंदर से पोषण देता है. यह स्किन को मॉइस्चराइज करता है और उसे स्मूद व सॉफ्ट बनाता है. रोजाना एक चम्मच घी गर्म पानी के साथ लेना स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है. इसके अलावा आप सोने से पहले होंठों पर घी की बूंद लगा सकते हैं. इससे होठ भी नरम बने रहते हैं.

इन सब से अलग न्यूट्रिशनिस्ट तिल खाने की सलाह देती हैं. तिल के बीज जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं. ये स्किन को जवान बनाए रखते हैं और कोलेजन को बूस्ट करते हैं. आप इन्हें हल्का भूनकर सलाद या लड्डू में डाल सकते हैं.

तो इस दिवाली मेकअप पर नहीं, बल्कि अपने खाने पर ध्यान दें. इन 5 आयुर्वेदिक चीजों को रोजाना खाने की आदत डालें. इससे आपका चेहरा बिना किसी हाइलाइटर के ही चमक उठेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.