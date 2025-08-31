विज्ञापन

बच्चों को हॉस्टल भेजने की सही उम्र क्या है? डॉक्टर ने कहा बहुत जल्दी भेजकर आप कर रहे हैं गलती

Right Age For Hostel: अगर आप भी बच्चे को हॉस्टल भेजने के बारे में सोच रहे हैं तो यहां जानिए हॉस्टल में काम कर चुके डॉक्टर का इसपर क्या कहना है. डॉक्टर ने सभी पैरेंट्स को बताया है कि बच्चों को हॉस्टल भेजने की सही उम्र क्या है.

Parenting Tips: क्या हॉस्टल लाइफ बच्चों के लिए अच्छी है?

Parenting: पैरेंट्स बच्चों को कई कारणों से हॉस्टल भेजते हैं. हॉस्टल या बोर्डिंग स्कूल बच्चे को इसलिए भेजा जाता है ताकि वह अनुशासन में रहना सीखे, पढ़ाई में अच्छा रहे और अगर बहुत ज्यादा शरारती है तो हॉस्टल में रहकर संयम वाले समझदार व्यक्ति के रूप में बड़ा हो. लेकिन, हॉस्टल लाइफ (Hostel Life) आसान नहीं होती है. बच्चों को अक्सर डराने के लिए ही पैरेंट्स कह देते हैं कि तुम्हें हॉस्टल भेज देंगे. लेकिन, हॉस्टल में रहकर देखा जाता है कि बच्चे दुखी रहने लगते हैं या फिर पैरेंट्स से इमोशनली भी दूर होते चले जाते हैं. इसकी वजह बच्चे को सही उम्र में हॉस्टल भेजने के बजाय जरूरत से ज्यादा छोटी उम्र में हॉस्टल भेजना हो सकती है. ऐसे में डॉक्टर जमाल ए खान बता रहे हैं कि बच्चे को हॉस्टल भेजने की सही उम्र क्या है. आप भी जान लीजिए.

बच्चे को हॉस्टल भेजने की सही उम्र क्या है | Right Age To Send Kids To Hostel

डॉक्टर ने बताया उन्होंने हॉस्टल में काम करने के दौरान देखा है कि पैरेंट्स कई बार सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए बच्चे को हॉस्टल छोड़ आते हैं. कई बार तो तीसरी क्लास तक के बच्चों को हॉस्टल भेज दिया जाता है जो अगर बीमार हो तो अपने आप बाथरूम तक उठकर नहीं जा पाता और उसे बिस्तर गीला करना पड़ जाता है. कई पैरेंट्स एक ही शहर में रहते हुए भी बच्चे को हॉस्टल भेज देते हैं.

हॉस्टल की जिंदगी कब शुरू होनी चाहिए इसपर डॉक्टर का कहना है कि अगर बहुत ही ज्यादा जरूरत हो तो बच्चे को छठी क्लास के बाद से हॉस्टल भेजा जा सकता है, नहीं तो सबसे सही समय है जब बच्चा 11वीं कक्षा में हो उसे तब हॉस्टल में डाला जाए. यानी डॉक्टर के अनुसार बच्चे को हॉस्टल भेजने की सही उम्र (Right Age For Hostel) 15-16 साल है.

बच्चे को कम उम्र में हॉस्टल भेजने से क्या होता है

डॉक्टर ने बताया कई पैरेंट्स को इस बात का एहसास नहीं होता कि अगर बच्चे को बहुत छोटी उम्र में हॉस्टल भेज दिया जाए तो उसका बच्चे पर क्या असर पड़ता है. डॉक्टर ने समझाते हुए कहा कि बच्चा इमोशनली डिप्राइव्ड (Emotionally Deprived) होने लगता है, वह ना अपने माता-पिता से प्यार कर पाता है और ना ही अपने खुद के बच्चे से प्यार कर पाएगा. बहुत छोटी उम्र में बच्चे को हॉस्टल में डाल देने पर उसमें कभी प्यार और मोहब्बत की भावना डेवलप ही नहीं हो पाएगी. वह प्रैक्टिकल लाइफ का बच्चा होगा, उसे अपने ही परिवार के बारे में नहीं पता होगा. वह बस छु्ट्टियों में घर आएगा और वापस हॉस्टल चला जाएगा.

