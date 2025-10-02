विज्ञापन

इन 10 आदतों की वजह से 100 साल तक जीते हैं जापानी लोग, 45 की उम्र में दिखते हैं 25 जैसे

What is the Japanese secret to anti-aging: जापानी लोगों की सेहत और यंग दिखने का राज सिर्फ जेनेटिक्स नहीं, बल्कि उनकी रोजमर्रा की कुछ आदतें भी हैं. यहां हम आपको ऐसी ही 10 आदतों के बारे में बता रहे हैं.

Read Time: 4 mins
Share
इन 10 आदतों की वजह से 100 साल तक जीते हैं जापानी लोग, 45 की उम्र में दिखते हैं 25 जैसे
जापान के लोगों की लंबी उम्र का राज क्या है?

Japanese anti-aging secret: जापान दुनिया का वो देश है जहां लोग सबसे ज्यादा लंबी उम्र जीते हैं. इतना ही नहीं, वहां के लोग 40-45 साल की उम्र में भी 20-25 साल जितने यंग नजर आते हैं. वहीं, कई शोध के नतीजे बताते हैं जापानी लोगों की इस सेहत और यंग दिखने का राज सिर्फ जेनेटिक्स नहीं, बल्कि उनकी रोजमर्रा की कुछ आदतें भी हैं. यहां हम आपको ऐसी ही 10 आदतों के बारे में बता रहे हैं. इन्हें अपने डेली रूटीन में शामिल कर आप भी यंग स्किन और अच्छी हेल्थ पा सकते हैं. 

सोने से पहले गाय का दूध पीना चाहिए या भैंस का? जानें क्या कहता है आयुर्वेद

नंबर 1- सूरज की पहली किरण के साथ उठना

जापानी लोग दिन की शुरुआत जल्दी करते हैं. सुबह की धूप विटामिन D देती है, जिससे हड्डियां और इम्यून सिस्टम मजबूत होते हैं. यही नहीं, यह स्किन और बालों को भी हेल्दी बनाती है और पूरे दिन एनर्जी बनाए रखती है.

नंबर 2- मेडिटेशन

डेली मेडिटेशन जापानी कल्चर का अहम हिस्सा है. इससे स्ट्रेस कम होता है और दिमाग को शांति मिलती है. बता दें कि स्ट्रेस एजिंग के लक्षणों को तेजी से बढ़ाने का सबसे आम कारण माना जाता है. 

नंबर 3- सुबह पानी पीना

जागने के बाद पानी पीना जापानी आदतों में शामिल है. यह शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, मेटाबॉलिज्म एक्टिव करता है और स्किन को क्लियर और हेल्दी बनाता है.

नंबर 4- मॉर्निंग स्ट्रेचिंग (रेडियो ताइसो)

सुबह की स्ट्रेचिंग या रेडियो ताइसो एक्सरसाइज पूरे शरीर को एक्टिव बनाती है. इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, मसल्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं और शरीर लचीला बना रहता है.

नंबर 5- मौसमी सब्जियां

जापानी लोग सीजनल वेजिटेबल्स जरूर खाते हैं. इनमें मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को बीमारियों से बचाते हैं और स्किन पर नेचुरल ग्लो लाते हैं.

नंबर 6- फर्मेंटेड फूड्स

मिसो, नैटो और पिकल्स जैसे फर्मेंटेड फूड्स जापानी डाइट का हिस्सा हैं. ये डाइजेशन सुधारते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होते हैं.

नंबर 7- ग्रीन टी

ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है. यह एजिंग के लक्षण कम करती है, हार्ट को हेल्दी रखती है और इंफ्लेमेशन घटाती है.

नंबर 8- डबल क्लेंजिंग और नेचुरल स्किनकेयर

जापानी लोग स्किनकेयर पर सबसे अधिक ध्यान देते हैं. डबल क्लेंजिंग से स्किन साफ और हाइड्रेटेड रहती है, वहीं फेस मसाज से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और स्किन यंग बनी रहती है.

नंबर 9- इकीगाई और आभार जताना

'इकीगाई' यानी जीवन का उद्देश्य. जापानी लोग अपने रिश्तों और काम में खुशी खोजते हैं. साथ ही आभार जताने की आदत उन्हें पॉजिटिव और स्ट्रेस-फ्री रखती है, जिससे हेल्थ पर भी अच्छा असर पड़ता है.

नंबर 10- फॉरेस्ट बाथिंग (शिनरिन-योकू)

इन सब से अलग वहां के लोग रोज थोड़ा समय निकालकर प्रकृति के बीच समय बिताते हैं. इससे तनाव घटता है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, साथ ही ताजी हवा और पेड़ों के बीच रहने से मन को भी सुकून मिलता है.

यानी जापानी लोगों की लंबी उम्र और यंग स्किन का राज उनके बैलेंस्ड और हेल्दी लाइफस्टाइल में छिपा है. सुबह जल्दी उठना, सही खाना, मेडिटेशन, प्रकृति के करीब रहना और स्किन की देखभाल, ये आदतें उन्हें लंबे समय तक फिट और जवान रखती हैं. ऐसे में आप भी इन आदतों को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Anti-aging, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com