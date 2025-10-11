Motion Sickness: सफर में होने वाली उल्टियां अक्सर मजेदार सफर या ट्रिप का मजा किरकिरा कर देती हैं. मोशन सिकनेस की समस्या बहुत से लोगों में काफी आम है. जिन लोगों को यात्रा के दौरान बार-बार मतली या उल्टी (Motion sickness causes and prevention) होती है, उन्हें चक्कर, थकान, पेट दर्द और एसिडिटी जैसी परेशानियां (Best tips to avoid travel sickness) भी महसूस हो सकती हैं. अगर आप भी सफर का नाम सुनते ही इन समस्याओं के बारे में सोचने लगते हैं, तो चिंता मत कीजिए. इस आर्टिकल में जानिए यात्रा के दौरान उल्टी क्यों होती है, इसके कारण क्या हैं और इसे रोकने के असरदार उपाय (How to prevent motion sickness in car bus train plane) क्या हैं...

यात्रा करते समय उल्टी का कारण क्या है (What Causes Vomiting While Traveling)

इसका मुख्य कारण मोशन सिकनेस (Motion Sickness) है. यह तब होता है जब आंखें, कान और ब्रेन के बैलेंस सिस्टम में दिक्कतें आती हैं. आंखें एक जगह को देख रही होती हैं, लेकिन शरीर हिल रहा होता है. कान के अंदर का वेस्टिबुलर सिस्टम बॉडी की स्पीड और डायरेक्शन ब्रेन को बताता है. जब ब्रेन को ये सिग्नल्स मिलते हैं, तो मतली, चक्कर और उल्टी जैसी समस्याएं होती है.

आपकी उम्र, संवेदनशीलता और सेहत इसमें बड़ा रोल निभाते हैं. बच्चे, प्रेगनेंट महिलाएं और पहले सफर के दौरान उल्टी जैसा महसूस कर सकते हैं. मेंटल स्ट्रेस और अनिद्रा भी मतली बढ़ा सकते हैं. तेज मोड़, अचानक ब्रेक और लंबी दूरी की यात्रा उल्टी के ट्रिगर हो सकते हैं.

1. सही सीट चुनें

जब आप ड्राइवर के सामने या कार या बस के बीच वाली सीट पर बैठते हैं, तो आपका दिमाग ज्यादा स्थिर रहता है. इससे शरीर को स्थिरता का सिग्नल मिलता है और उल्टी की आशंका कम हो जाती है.

2. खिड़की से बाहर देखें

सिर्फ सामने वाली सीट ही नहीं, बाहर की चीज़ों को फॉलो करना भी जरूरी है. बाहर की चलती चीज़ों को देखकर आपकी आंखें और दिमाग संतुलित रहते हैं, जिससे मतली कम होती है.

3. भारी और ऑयली खाने से बचें

सफर से पहले भारी या ऑयली खाना पेट पर दबाव डाल सकता है और उल्टी बढ़ा सकता है. इसलिए हल्का, पचने वाला ही खाना लें. इससे पेट को काफी राहत मिलती है और सफर में आनंद बना रहता है.

4. ताजी हवा में रहें

कार या बस में वेंटिलेशन बनाए रखें. ताजी हवा और आरामदायक बैठने की पोजिशन शरीर को रिलैक्स करती है और मोशन सिकनेस को कम करती है.

5. अदरक और पुदीना

सफर से 30 मिनट पहले अदरक या पुदीना की चाय पीना फायदेमंद होता है. यह पेट को शांत करता है और मतली को काफी हद तक रोकता है.

उल्टी रोकने के लिए क्या पीना चाहिए (What to Drink to Stop Vomiting)

अदरक का पानी या चाय, पुदीना का रस, लेमन-हनी पानी और हल्का नमक पानी पेट को आराम देते हैं. चाय, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और ज्यादा कैफीन से बचें. अगर जरूरी हो, डॉक्टर की सलाह से मोशन सिकनेस की दवा भी ले सकते हैं.