विज्ञापन

फटी एड़ियों का सही इलाज क्या है? स्किन की डॉक्टर ने बताया एड़ी फट जाएं तो सबसे पहले क्या करें

What is the fastest way to heal cracked heels: डर्मेटोलॉजिस्ट निरुपमा परवांदा ने फटी एड़ियों को जल्दी ठीक करने का एक आसान और असरदार इलाज बताया है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं फटी एड़ियों को जल्दी ठीक कैसे करें-

Read Time: 3 mins
Share
फटी एड़ियों का सही इलाज क्या है? स्किन की डॉक्टर ने बताया एड़ी फट जाएं तो सबसे पहले क्या करें
एड़ी फट जाएं तो सबसे पहले क्या करें?

Cracked Heels Treatment: सर्दियों में एड़ियों का फटना आम बात है. ठंडी और सूखी हवा पैरों की नमी खींच लेती है, जिससे एड़ियां रूखी और सख्त हो जाती हैं. कई बार इनमें दर्द और टीस का एहसास भी बढ़ जाता है. अगर आप भी इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. हाल ही में डर्मेटोलॉजिस्ट निरुपमा परवांदा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने फटी एड़ियों को जल्दी ठीक करने का एक आसान और असरदार इलाज बताया है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं फटी एड़ियों को जल्दी ठीक कैसे करें-

भृंगराज के पत्ते बालों में कैसे लगाएं? डाइटिशियन ने बताया भृंगराज के पत्ते को बालों में लगाने से क्या होता है

एड़ी फट जाएं तो सबसे पहले क्या करें?

रात में यूरिया-बेस्ड क्रीम लगाएं

डॉक्टर निरुपमा के अनुसार, रात का समय एड़ियों की रिपेयरिंग के लिए सबसे अच्छा होता है. एक थिक युरिया-बेस्ड फुट क्रीम एड़ियों की सूखी और सख्त परत को नरम करने में बहुत असरदार होती है. क्रीम को अच्छी तरह एड़ियों में मसाज करें और चाहें तो मोजे पहनकर सो जाएं, इससे क्रीम और बेहतर तरीके से काम करती है.

हफ्ते में दो बार गर्म पानी में सोक करें

फटी एड़ियों को ठीक करने के लिए डेड स्किन हटाना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा रगड़ने से स्थिति खराब भी हो सकती है. ऐसे में एड़ी को किसी भी चीज से रगड़ने से बचें. इसकी जगह हफ्ते में दो बार अपने पैरों को 10 मिनट गुनगुने पानी में भिगोकर रखें. इससे सख्त त्वचा नरम हो जाती है. इसके बाद एड़ियों पर कोई भी एक AHA (Alpha Hydroxy Acid) क्रीम लगाएं. ये क्रीम धीरे-धीरे डेड स्किन सेल्स को हटाती है और नई, मुलायम त्वचा आने में मदद करती है.

नमी को लॉक करें

इन सब से अलग डर्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं, सर्दियों में शरीर की तरह पैरों की त्वचा भी नमी खो देती है. अगर सही मॉइस्चराइजिंग न मिले, तो एड़ियों की ऊपर की त्वचा कठोर होकर फटने लगती है. ऐसे में नमी को बनाए रखना बहुत जरूरी है. इसके लिए क्रीम लगाने के बाद एड़ियों पर पेट्रोलियम जेली, बोरोलीन या कोई भी ओक्लूसिव मॉइस्चराइजर लगाएं. 

इन बातों का भी रखें ध्यान 
  • एड़ियां फटने पर नंगे पैर ज्यादा देर न चलें.
  • रोजाना पैरों की थोड़ी देखभाल करें.
  • बहुत सख्त स्क्रब या फाइल से एड़ियों को न रगड़ें.
  • पानी पीते रहें, ताकि शरीर अंदर से भी हाइड्रेटेड रहे.

फटी एड़ियां दिखने में भले ही छोटी समस्या लगती हो, लेकिन समय रहते देखभाल न की जाए तो ये दर्दनाक भी बन सकती हैं. डॉक्टर निरुपमा परवांदा का बताया यह आसान रूटीन कुछ ही दिनों में एड़ियों को मुलायम और स्वस्थ बना सकता है. ऐसे में आप आज से ही इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cracked Heels, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com