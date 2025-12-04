पीले दांतों को सफेद बना देगा ये दंत मंजन, आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने बताया बस 10 मिनट में बनाने का तरीका

How to whiten teeth naturally: आज के समय में ज्यादातर लोग दांतों की किसी न किसी समस्या से परेशान रहते हैं. खासकर कई लोगों की शिकायत होती है कि रोज ब्रश करने के बाद भी उनके दांतों पर पीलापन रहता है और मुंह से बदबू आती है. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का साबित हो सकता है. हाल ही में मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने एक खास आयुर्वेदिक दंत मंजन के बारे में बताया है. डॉक्टर जैदी कहते हैं कि ये मंजन दांतों से जुड़ी कई परेशानियों को एक साथ दूर कर सकता है. वहीं, अधिक कमाल की बात यह है कि आप इसे घर पर ही आसानी से बना सकते हैं. आइए जानते हैं इसका तरीका, साथ ही जानेंगे किस तरह ये दंत मंजन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

चाहिए होंगी ये चीजें

दंत मंजन बनाने के लिए आपको-

जामुन की गुठली का पाउडर

जामुन के पत्ते

त्रिफला

लौंग और

सेंधा नमक की जरूरत होगी.

सबसे पहले जामुन की सूखी गुठलियों को धोकर सुखाएं, हल्का भूनें और बारीक पीस लें. आप चाहें तो बाजार से भी जामुन की गुठली का पाउडर ला सकते हैं.

इसी तरह जामुन के पत्तों को भी सुखाकर पाउडर बना लें.

इन दोनों पाउडर को मिक्स करें.

फिर इसमें 1 चम्मच त्रिफला पाउडर, 1 चम्मच लौंग पाउडर और 1 चम्मच सेंधा नमक मिलाएं.

इतना करते ही आपका दंत मंजन तैयार हो जाएगा, इसे किसी कांच की बोतल में भरकर रखें.

डॉक्टर जैदी बताते हैं, इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकते हैं और कैविटी से बचाते हैं.

इनमें मौजूद नेचुरल एस्ट्रिंजेंट मसूड़ों को कसते हैं और ब्लीडिंग कम करते हैं.

यह प्लाक बनने से रोकता है और मसूड़ों की सूजन कम करता है.

लौंग में मौजूद यूजिनोल मुंह की बदबू और सेंसिटिविटी को कम करता है.

इन सब से अलग सेंधा नमक हल्का सा अब्रेसिव होने के कारण पीलापन हटाकर दांतों की नेचुरल वाइटनेस वापस लाता है.

रोज थोड़ा सा पाउडर लेकर उंगली या सॉफ्ट ब्रश से दांतों और मसूड़ों पर 2 मिनट हल्के हाथ से मसाज करें और फिर कुल्ला कर लें. डॉक्टर जैदी कहते हैं, इस पाउडर के नियमित इस्तेमाल से आपको लगभग 6–8 हफ्तों में ही कमाल के नतीजे देखने को मिल सकते हैं. बाद में इसे हफ्ते में 2–3 बार इस्तेमाल करना काफी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

