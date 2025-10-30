एसिडिटी को तुरंत कम करने के लिए क्या खाना चाहिए? डॉक्टर ने बताया ये 5 चीजें खाने से तुरंत कम हो जाएगी पेट की जलन

Acidity Remedy: अगर आपको अक्सर खाने के तुरंत बाद पेट में जलन, खट्टी डकारें या भारीपन महसूस होता है, तो समझ लीजिए कि ये एसिडिटी की निशानी है. आजकल अनहेल्दी खानपान, नींद पूरी न होना या ज्यादा स्ट्रेस लेने के चलते पेट से जुड़ी समस्याएं आम होती जा रही हैं. हालांकि, इसके लिए दवाइयां मौजूद हैं लेकिन कुछ घरेलू और नेचुरल चीजें भी हैं जो तुरंत राहत दे सकती हैं. मशहूर डॉक्टर शालिनी सिंह सोलंकि (MBBS, MD) ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में ऐसी ही 5 चीजों का जिक्र किया है जो पेट की जलन को तुरंत शांत करती हैं और अल्सर जैसी समस्याओं में भी मददगार हैं. आइए जानते हैं कौन-सी हैं ये चीजें और कैसे काम करती हैं.

एसिडिटी को तुरंत शांत कर देंगी ये 5 चीजें

मनुका शहद



मनुका शहद पेट के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इसमें एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो पेट में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करते हैं. साथ ही यह अल्सर को हील करने में मदद करता है. शहद खाने से पेट की जलन और एसिडिटी दोनों में राहत मिलती है.

पत्ता गोभी में मौजूद ग्लूटामिन नामक तत्व पेट की आंतरिक परत (stomach lining) को रिपेयर करता है. यह एसिड से हुई चोट को ठीक करने में मदद करता है और अल्सर को भी भरने में सहायक है.

दही में प्राकृतिक प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो पेट के अच्छे बैक्टीरिया को मजबूत करते हैं. इससे पाचन बेहतर होता है और एसिडिटी में तुरंत राहत मिलती है. खाने के बाद एक कटोरी ताजा दही या छाछ लेना बहुत असरदार उपाय है.

मुलेठी में ग्लाइसीराइजिन नामक तत्व होता है, जो पेट में बनने वाले एसिड से होने वाली जलन को कम करता है. इसे चबाकर खाने या इसका पानी पीने से पेट ठंडा रहता है और सूजन कम होती है. यह अल्सर के मरीजों के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है.

केले में मौजूद साइटोइंडोसाइट्स पेट में एक सुरक्षात्मक लेयर बना देते हैं, जिससे एसिड पेट की दीवारों को नुकसान नहीं पहुंचा पाता. केला न सिर्फ तुरंत राहत देता है बल्कि पेट के स्वास्थ्य को लंबे समय तक बनाए रखता है.

ऐसे में अगर आपको एसिडिटी की समस्या बार-बार होती है तो सबसे पहले अपने खान-पान और जीवनशैली पर ध्यान दें. मसालेदार, तले हुए और ज्यादा देर तक भूखे रहने वाली आदतों से बचें. ऊपर बताई गई ये 5 नेचुरल चीजें खासकर आप बिना दवा के भी पेट की जलन और एसिडिटी से तुरंत राहत पा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.