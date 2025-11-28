केला खाते हुए कभी नहीं करनी चाहिए ये 5 गलतियां, डॉक्टर ने बताया फायदे की जगह हो जाएंगे नुकसान

Right Way To Eat Banana: केले को सेहत के लिए सुपरफूड माना जाता है. इसमें फाइबर, पोटैशियम, विटामिन B6, मैग्नीशियम जैसे कई जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं. रोजाना एक केला खाने से आपको जल्दी एनर्जी मिलती है और पाचन भी बेहतर होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ गलत तरीकों से केला खाने पर इसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है? इसी विषय पर MBBS डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट रोहीनी पाटिल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने केला खाते हुए की जाने वाली 5 ऐसी ही आम गलतियों के बारे में बताया है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

केला खाते हुए नहीं करनी चाहिए ये 5 गलतियां

न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, बहुत से लोग केले से स्मूदी बनाकर पीना पसंद करते हैं. हालांकि, इससे आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है. स्मूदी बनाते समय आप इसमें ड्राई फ्रूट्स, शुगर या फ्लेवर भी मिलाते हैं. इससे कैलोरी कंटेंट बढ़ जाता है. केला अपने आप में ही पौष्टिक है. ऐसे में सादा केला खाना अधिक फायदेमंद हो सकता है. इससे आपको बॉडी की जरूरत के हिसाब से ही कैलोरी मिलती हैं.

खाली पेट चाय या कॉफी के साथ केला खाने से ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है. अगर आप सुबह केला खाना चाहते हैं, तो इसे किसी फाइबर या प्रोटीन सोर्स जैसे पीनट बटर, ओट्स या दही के साथ खाएं. इससे शुगर लेवल संतुलित रहता है.

बहुत पके केले में शुगर ज्यादा होती है और फाइबर कम. वहीं, कच्चे केले में रेजिस्टेंट स्टार्च लगभग 70% होता है, जो शरीर में धीरे-धीरे एनर्जी देता है. कोशिश करें कच्चे और पके, दोनों तरह के केले को अपनी डाइट में शामिल करें. इसके लिए आप कच्चे केले की सब्जी बनाकर खा सकते हैं.

अगर आप केला स्नैक के रूप में खाते हैं तो अच्छी बात है, पर केवल केला खाने से शरीर को फाइबर और प्रोटीन की कमी रह सकती है. केले के साथ नट्स, दही, पीनट बटर या स्प्राउट्स लें ताकि न्यूट्रिशन का संतुलन बना रहे.

डॉक्टर के अनुसार, केला को हमेशा दोपहर लंच के बाद या शाम को स्नैक टाइम में खाना चाहिए. इसके अलावा वर्कआउट के बाद केला एनर्जी रिस्टोर करने में मदद कर सकता है. रात में या खाली पेट केला खाने से बचें.

इस तरह सही तरीके से खाकर आप केले के सही लाभ और पोषण पा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.