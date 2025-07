Vitamin D लेने का सही तरीका क्या है? एक्सपर्ट ने बताया गलत तरीके से लेने पर झेलने पड़ सकते हैं नुकसान

What is the best way to take vitamin D: विटामिन D हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है. ये खास विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाने, इम्युनिटी बढ़ाने और मूड बेहतर रखने में मदद करता है. विटामिन डी का मुख्य सोर्स सूरज की रोशनी होता है. हालांकि, आज के समय में लोग धूप में कम ही बाहर निकल पाते हैं. ऐसे में शरीर में विटामिन डी की कमी एक आम समस्या बनती जा रही है. इस समस्या से उभरने के लिए लोग विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने पर मजबूर हो जाते हैं. लेकिन अगर इसे गलत तरीके से लिया जाए, तो यह फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है. ऐसे में आइए एक्सपर्ट्स से जानते हैं, विटामिन डी लेने का सही तरीका क्या है और इसे लेते हुए किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

मामले को लेकर फेमस डर्माटॉलॉजिस्ट जुश्यिा भाटिया सरीन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर बताती हैं, 'विटामिन डी को हमेशा फैटी मील यानी ऐसी चीजों के साथ लेना चाहिए जिनमें फैट हो. ऐसा इसलिए क्योंकि विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है. फैट के साथ लेने पर ये शरीर में अच्छी तरह से अवशोषित हो पता है. ऐसे में आप घी, दूध, अंडा और नट्स (जैसे बादाम, अखरोट) के साथ विटामिन डी ले सकते हैं.'

अगर आप इसे खाली पेट या बिना फैट वाली चीजों के साथ लेते हैं, तो यह अच्छे से अवशोषित नहीं होता है, जिससे शरीर को उतना फायदा नहीं मिलता है.

वीडियो में डॉक्टर सरीन आगे बताती हैं, विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है. लेकिन अगर आप इसे ज्यादा मात्रा में लेते हैं, तो इस कंडीशन में शरीर में कैल्शियम का लेवल बढ़ सकता है. इससे किडनी स्टोन यानी पथरी जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का खतरा बढ़ सकता है.

डॉक्टर सरीन विटामिन डी से पहले डॉक्टर से सलाल लेने को जरूरी बताती हैं.

डॉक्टर के कहने पर हमेशा फैटी मील के साथ ही विटामिन डी लें.

वहीं, अगर आप ये सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो ज्यादा पानी पिएं, ताकि यूरिन पतला रहे और स्टोन बनने का खतरा कम हो.

इन सब से अलग अगर आपको पहले से किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, तो विटामिन डी सप्लिमेंट लेने से पहले डॉक्टर से अच्छी तरह जांच करा लें.

