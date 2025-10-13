मोटापे से छुटकारा चाहते हैं तो बस 21 दिन कर लें ये 3 काम, डॉक्टर ने बताया पेट की जिद्दी चर्बी कम करने का आसान तरीका

Weight Loss: मोटापा न केवल आपकी पर्सनालिटी पर खराब असर डालता है, बल्कि ये कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है. अब, वजन कम करने के लिए बहुत से लोग घंटों वर्कआउट करते हैं, डाइटिंग करते हैं, लेकिन पेट की जिद्दी चर्बी कम नहीं होती. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. न्यूरो सर्जन और योगा एक्सपर्ट डॉक्टर प्रशांत कटाकोल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने शरीर की जिद्दी चर्बी को कम करने के लिए आसान तरीका बताया है, जो केवल 21 दिनों में असर दिखा सकता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

डॉक्टर प्रशांत कटाकोल बताते हैं, अगर आप 21 दिन तक सिर्फ 3 आसान नियमों को फॉलो करें, तो आपका दिमाग और मेटाबॉलिज्म दोनों नई लय में आ जाते हैं. आइए जानते हैं ये 3 नियम क्या हैं और कैसे काम करते हैं.

डॉक्टर कटाकोल कहते हैं, वजन घटाने की शुरुआत खाना कम करने से नहीं, बल्कि सही तरीके से खाने से होनी चाहिए. इसके लिए सबसे पहले सुबह सूरज निकलने से लेकर शाम सूरज ढलने तक ही खाना चाहिए. रात में खाने से शरीर की पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, जिससे फैट जल्दी बढ़ता है. अगर आप सूरज ढलने के बाद खाना बंद कर दें, तो शरीर को प्राकृतिक रूप से आराम और डिटॉक्स करने का समय मिलता है.

आप दिन में 1, 2 या 3 बार खाना खाएं लेकिन बीच में कुछ भी स्नैक न करें. यह तरीका आपके इंसुलिन लेवल को स्थिर रखता है और शरीर को फैट बर्न करने का मौका देता है. बार-बार खाने से शरीर को आराम नहीं मिलता और मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है.

इन सब से अलग डॉक्टर कहते हैं, खाने का टाइम हर दिन लगभग एक जैसा रखें. जैसे अगर आप सुबह 8 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 6 बजे खाते हैं, तो यही समय रोज बनाए रखें. ऐसा करने से शरीर की 'बॉडी क्लॉक' सेट होती है, जिससे पाचन बेहतर होता है और वजन घटाने में मदद मिलती है.

डॉक्टर कटाकोल के मुताबिक, ये तीन नियम सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि दिमाग को भी ट्रेन करते हैं. जब दिमाग नई खाने की लय को पहचानता है, तो भूख, नींद और एनर्जी का स्तर खुद-ब-खुद संतुलित होने लगता है. यानी मोटापा घटाने के लिए जरूरी नहीं कि आप खुद को भूखा रखें या महंगे सप्लीमेंट लें. बस 21 दिन तक सही समय पर, सीमित मात्रा में और नियमित तरीके से खाना खाएं, इससे पेट की चर्बी धीरे-धीरे कम होने लगेगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.