साइटिका के दर्द से कैसे छुटकारा पाएं? Doctor Hansa Yogendra ने बताया इस दर्द में कभी नहीं खानी चाहिए ये 5 चीजें

Sciatica Pain Treatment: आज के समय में कई लोग साइटिका के दर्द से परेशान रहने लगे हैं. साइटिक नर्व दरअसल शरीर की सबसे लंबी नस होती है. जब इसपर दबाव पड़ता है, तो तेज दर्द महसूस होता है. यह दर्द कमर से शुरू होकर कूल्हों और पैरों तक फैल सकता है. वहीं, कई बार दर्द इतना अधिक होता है कि व्यक्ति ठीक से खड़ा या बैठ भी नहीं पाता है. अब, अगर आप भी इस दर्द से परेशान रहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. योग गुरु हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने साइटिका के दर्द से छुटाकारा पाने की कुछ आसान टिप्स बताई हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

कैसे पाएं साइटिका के दर्द से छुटकारा?

इसके लिए सबसे पहले हंसाजी रोज कुछ आसान योगासन करने की सलाह देती हैं. डॉक्टर हंसा योगेंद्र के अनुसार, कुछ योगासन साइटिका के दर्द में चमत्कारी लाभ देते हैं. जैसे-

कपोतासन

एकपद राजकपोतासन

सुप्त भद्रासन

शवासन

ये आसन नसों को आराम देते हैं और दर्द कम करने में सहायक होते हैं. नियमित अभ्यास से कमर और पैरों की जकड़न भी घटती है.

डॉक्टर हंसाजी आगे बताती हैं, साइटिका के मरीजों को एंटी-इंफ्लेमेटरी यानी सूजन कम करने वाली चीजों को डाइट में शामिल करना चाहिए. इसके लिए आप

अनार, जामुन, ब्रोकली और हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं. इसके अलावा योग गुरु अदरक, लहसुन और हल्दी को खासतौर पर डाइट में शामिल करने की सलाह देती हैं. इन सभी चीजों में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं.

साइटिका होने पर हंसा योगेन्द्र शुगर, सूरजमुखी के तेल, तिल के तेल, हाइड्रोजेनेटेड तेल और जंक फूड से पूरी तरह दूरी बनाने की सलाह देती हैं. इस तरह के फूड इंफ्लेमेशन को और अधिक बढ़ा सकते हैं.

इन सब से अलग साइटिका के दर्द से छुटकारा पाने के लिए योग गुरु सोने की पोजिशन पर ध्यान देने की सलाह देती हैं. बहुत सख्त या बहुत मुलायम गद्दे पर न सोएं.

लंबे समय तक लगातार न बैठे और न खड़े रहें. हर 30 मिनट में पोजिशन बदलें.

पैरों को बिल्कुल सीधा करके न लेटें, हमेशा हल्का मोड़कर आराम करें.

हर घंटे कम से कम 2 मिनट टहलें.

इन सब से अलग किसी भी बात का अधिक तनाव लेने से बचें,

हंसा योगेन्द्र बताती हैं, सही योगासन, संतुलित आहार और जीवनशैली में छोटे-छोटे बदलाव करके साइटिका के दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है. इस कंडीशन में शरीर को आराम देना और मन को शांत रखना सबसे जरूरी है. अगर आप नियमित रूप से इन सुझावों को अपनाते हैं, तो साइटिका का दर्द धीरे-धीरे कम होकर पूरी तरह से ठीक भी हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



