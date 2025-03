Termites Remedies: दीमक की जिद्दी पकड़ को खत्म करने के लिए अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे, बच जाएगा महंगा फर्नीचर

How To Get Rid Of Termites Naturally: घर के फर्नीचर में दीमक लगना एक आम समस्या है, जिससे कई लोग परेशान रहते हैं. ये छोटे-छोटे कीट लकड़ी की (Home Remedies For Termites) अलमारी, दरवाजे, खिड़कियों और टेबल को धीरे-धीरे खोखला कर देते हैं. इनका साइज इतना छोटा होता है कि ये आसानी से नजर नहीं आते हैं, जिससे समय रहते (Best Termite Treatment For Furniture) इनका पता लगाना और हटाना मुश्किल हो जाता है. इसका नतीजा ये होता है कि आपका कीमती फर्नीचर धीरे-धीरे खराब होने लगता है. ऐसे में दीमक से बचाव के लिए समय पर उपाय करना जरूरी है. इसके लिए यहां हम आपको कुछ आसान टिप्स बता रहे हैं. इन टिप्स की मदद से आप दीमक से छुटकारा पा सकते हैं और अपना कीमती फर्नीचर सुरक्षित रख सकते हैं.

नमक का उपयोग (Salt To Remove Termites)

नमक में ऐसे नैचुरल गुण होते हैं, जो दीमक को दूर करने में मदद करते हैं.

इसके लिए जिस दीवार या फर्नीचर पर दीमक लगी हो, वहां नमक का छिड़काव करें.

केवल इतना करने से ही आपको उस जगह से दीमक से छुटकारा मिल सकता है.

नीम के तेल के कई फायदे हैं. आप दीमक से छुटकारा पाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

यह तेल कीटों, दीमकों और खटमलों के लिए जहरीला होता है.

इसे प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए दीमक लगे एरिया पर छिड़काव करें.

दीमक से छुटकारा पाने के लिए सिरका एक बेहतरीन घरेलू उपाय है.

सिरके को पानी या नींबू के रस के साथ मिलाएं और इस घोल को दीमक लगी जगहों पर छिड़कें.

बेहतर रिजल्ट के लिए इस प्रोसेस को दो दिनों बाद दोहराएं.

लौंग का तेल दीमक को खत्म करने का एक असरदार तरीका हो सकता है.

इसके लिए एक कप पानी में 6 से 7 बूंद लौंग का तेल मिलाएं और इसे दीमक की सुरंगों पर छिड़क दें.

बेहतर रिजल्ट पाने के लिए इस प्रोसेस को 2 से 3 दिनों तक रेगुलर करें.

दीमक किसी भी कड़वी गंध से बचने की कोशिश करती हैं, ऐसे में करेले का रस इसे दूर भगाने में कारगर साबित होता है.

जिस स्थान पर दीमक लगी हो, वहां करेले के रस का छिड़काव करें.

जैसे ही इसकी कड़वी महक फैलेगी, दीमक धीरे-धीरे खत्म होने लगेगी.

बेहतर रिजल्ट के लिए, इस प्रोसेस को कम से कम 5 दिनों तक लगातार दोहराएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.