स्ट्रेच मार्क्स से छुटकारा पाने के लिए आज हम आपको कुछ असरदार और सुरक्षित उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें रोज़ाना इस्तेमाल करने से स्किन पर पड़े खिंचाव के निशान हल्के हो सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Home Remedy For Stretch Marks: स्ट्रेच मार्क्स यानी खिंचाव के निशान, एक आम लेकिन परेशान करने वाली स्किन प्रॉब्लम है. ये निशान ज्यादातर गर्भावस्था, तेजी से वजन बढ़ने या हार्मोनल बदलावों के कारण आते हैं. आमतौर पर ये पेट, जांघ, बस्ट और हिप्स पर दिखाई देते हैं. मार्केट में भले ही ढेरों क्रीम और लोशन मौजूद हों, लेकिन अक्सर लोग नेचुरल रेमेडीज़ पर ज्यादा भरोसा करते हैं.

आयुर्वेदिक दृष्टिकोण: क्यों बनते हैं स्ट्रेच मार्क्स | stretch marks home remedy

आयुर्वेद डॉक्टर वैशाली शुक्ला के मुताबिक, जब त्वचा अचानक खिंचती है तो 'वात दोष' का असर बढ़ जाता है. इससे त्वचा का नेचुरल मॉइश्चर कम होता है और उस पर निशान पड़ जाते हैं. ऐसे में कैस्टर ऑयल (अरंडी का तेल) सबसे असरदार उपाय माना गया है. यह न सिर्फ त्वचा को हाइड्रेट करता है, बल्कि उसकी लोच यानी इलास्टिसिटी भी बढ़ाता है.

कैसे पहचानें स्ट्रेच मार्क्स | stretch marks removal tips

  • त्वचा पर लाल, नीले या सफेद रंग की धारियां.
  • प्रभावित हिस्से में खिंचाव का अहसास.
  • स्किन पर हल्की खुजली या संवेदनशीलता.
स्ट्रेच मार्क्स मिटाने का घरेलू उपाय- कैस्टर ऑयल | Ayurvedic treatment for stretch marks 

कैस्टर ऑयल में मौजूद एंटीमाइक्रोबियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण त्वचा को गहराई तक पोषण देते हैं. NCBI की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह न केवल स्ट्रेच मार्क्स को हल्का करता है बल्कि पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और मुहांसे की समस्या भी कम करता है.

कैसे करें इस्तेमाल | castor oil for stretch marks

  • प्रभावित हिस्से को अच्छे से धोकर सुखा लें.
  • हाथ में थोड़ी मात्रा में कैस्टर ऑयल लें.
  • इसे स्ट्रेच मार्क्स पर हल्के हाथों से मालिश करें.
  • रातभर इसे लगा रहने दें और सुबह धो लें.
  • नियमित रूप से 3 महीने तक रोज़ाना इस्तेमाल करने पर असर साफ दिखाई देने लगता है.
ध्यान रखने योग्य बातें | pigmentation treatment at home

अरंडी का तेल कई बार संवेदनशील त्वचा पर जलन या रैशेज़ पैदा कर सकता है, इसलिए इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें. अगर आपको पहले से कोई स्किन प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर रहेगा.

नतीजा | Skincare Tips

महंगे क्रीम्स और ट्रीटमेंट्स पर पैसा खर्च करने से बेहतर है कि आप नेचुरल और सुरक्षित उपाय आज़माएं. कैस्टर ऑयल न सिर्फ स्ट्रेच मार्क्स को कम करता है, बल्कि आपकी त्वचा को मुलायम और ग्लोइंग भी बनाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

