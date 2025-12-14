रात को पीकर सो जाएं ये चीज, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया सुबह टॉयलेट में बैठते ही साफ होगा पेट

How to treat constipation: कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन आजकल हर उम्र के लोगों की एक आम समस्या बन गई है. लंबे समय तक पेट न साफ होना, भारीपन, गैस, ऐंठन और सुस्ती, ये सब कब्ज के सामान्य लक्षण हैं. अब, अगर आप भी कब्ज से परेशान हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने कब्ज से निजात पाने का एक बेहद आसान और असरदार नुस्खा बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

कैसे पाएं कब्ज से छुटाकार?

इसके लिए डॉक्टर रात को सोने से पहले एक खास ड्रिंक पीने की सलाह देते हैं. इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको केवल 3 चीजों की जरूरत होगी.

1 गिलास हल्का गर्म दूध

1 चम्मच इसबगोल की भूसी और

एक चुटकी सेंधा नमक.

रात के खाने के 1–1.5 घंटे बाद और सोने से 30–45 मिनट पहले दूध को हल्का गर्म करके उसमें इसबगोल और सेंधा नमक मिलाएं. इसे बनाते ही तुरंत पी लें, रखकर न छोड़ें, वरना इसबगोल फूलकर गाढ़ा हो जाएगा. इसके बाद थोड़ा गर्म पानी पी लें. जिन्हें दूध से परेशानी होती है, एसिडिटी या गैस बढ़ती है, वे दूध की जगह हल्का गर्म पानी इस्तेमाल कर सकते हैं.

आयुर्वेदिक डॉक्टर कहते हैं, ये ड्रिंक पीने से सुबह उठते ही पेट में टॉयलेट का प्रेशर महसूस होगा और पेट साफ होने में आसानी हो सकती है.

इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर जैदी बताते हैं, इसबगोल आंतों में जाकर पानी सोख लेता है और एक जेल जैसा पदार्थ बनाता है, जिससे स्टूल नरम हो जाता है. वहीं, हल्का गर्म दूध आंतों की मूवमेंट को बढ़ाता है और सेंधा नमक पानी खींचकर स्टूल को और सॉफ्ट करता है. इस तरह इन तीनों का मिश्रण पेट को आराम से साफ कर सकता है.

डॉक्टर जैदी कहते हैं, इस नुस्खे को लगातार 3 दिन से ज्यादा न लें.

अगर कब्ज पुरानी है, ब्लीडिंग होती है या दर्द ज्यादा है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

इन सब से अलग गर्भवती महिलाएं, बच्चे या पहले से किसी दवा पर चल रहे लोग भी इस नुस्खे को आजमाने ने पहले डॉक्टर से पूछ लें.

डॉक्टर जैदी ने कुछ खास टिप्स भी शेयर की हैं, जिन्हें फॉलो कर आप हमेशा के लिए कब्ज की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. इसके लिए-

रोज सुबह 2 गिलास गर्म पानी पिएं.

रोज एक ही समय पर टॉयलेट जाने की आदत डालें.

टॉयलेट में मोबाइल न चलाएं और न ही देर तक बैठें.

रोज 30 मिनट वॉक जरूर करें

डाइट में 25–30 ग्राम फाइबर और 2–3 लीटर पानी शामिल करें.

मैदा, बेकरी आइटम, तली चीजें, चाय-कॉफी की ज्यादा मात्रा न लें और शराब से बचें.

इन सब से अलग नींद पूरी लें और तनाव कम करें, क्योंकि स्ट्रेस कब्ज को बढ़ाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

