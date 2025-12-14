रोज मलासन करने से क्या होता है? योगा एक्सपर्ट से जानें मलासन कितनी देर करना चाहिए

what happens if you do Malasana daily: मलासन एक बहुत ही आसान लेकिन असरदार योगासन है, जिसे रोज करने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं. सेलिब्रिटी योगा ट्रेनर अंशुका परवानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने रोज मलासन करने से कुछ ऐसे ही फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में, साथ ही जानेंगे मलासन कितनी देर करना चाहिए और इसे करने का सही तरीका क्या है.
रोज मलासन करने के फायदेपाचन तंत्र बेहतर होता है
मलासन करने से पेट और आंतों पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है और कब्ज जैसी समस्या में राहत मिलती है.पेल्विक फ्लोर एक्टिव होता है
यह आसन पेल्विक मसल्स को मजबूत करता है, जो महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए बहुत जरूरी है.PCOD, PCOS और पीरियड्स की समस्या में सहायक
मलासन खासकर महिलाओं में हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है. इससे अनियमित पीरियड्स, PCOD और PCOS जैसी समस्याओं में लाभ मिल सकता है.लोअर बैक पेन में राहत
जो लोग कमर दर्द से परेशान रहते हैं, उनके लिए मलासन बहुत फायदेमंद है. यह रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, जिससे बैक पेन नेचुरल तरीके से कम होने लगता है.घुटनों और पैरों को मजबूत करता है
मलासन करने से घुटने, टखने, जांघ और पिंडलियों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं.मानसिक शांति देता है
यह आसन मन को स्थिर करता है और तनाव कम करने में मदद करता है.मलासन कैसे करें?
- इसके लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और पैरों के बीच थोड़ा गैप रखें.
- अब, धीरे-धीरे सांस छोड़ते हुए स्क्वाट पोज में बैठ जाएं.
- ध्यान रखें कि आपके पैर जमीन पर पूरी तरह टिके रहें.
- दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में जोड़ें और कोहनियों से घुटनों पर हल्का दबाव दें.
- रीढ़ सीधी रखें और सामने देखें.
शुरुआत में 30 सेकंड से 1 मिनट तक मलासन करें. धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ाकर 2 से 5 मिनट तक कर सकते हैं, इसके बाद आप रोज 5–10 मिनट तक भी बैठ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप शुरुआत में शरीर पर ज्यादा जोर न डालें.किस समय करें?
वैसे तो आप दिन में किसी भी समय मलासन कर सकते हैं. लेकिन इसे सुबह-सुबह करना सबसे अधिक फायदेमंद होता है. सुबह कुछ देर मलासन में बैठने से आपको पेट साफ करने में मदद मिलती है, जिससे आपका पूरा दिन अच्छा निकलता है. ऐसे में अगर आप अपनी सेहत को नेचुरल तरीके से बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मलासन को अपनी रोजमर्रा की योग दिनचर्या में जरूर शामिल करें.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
