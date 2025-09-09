ये 7 काम कर लिए तो उम्र से ज्यादा जवान दिखेंगे आप, डाइटिशियन ने बताया बढ़ जाएगा कोलेजन

What are the 7 pillars of anti aging: हर कोई चाहता है कि उनकी स्किन हमेशा यंग, ग्लोइंग और हेल्दी दिखे. इसके लिए लोग तमाम तरह के महंगे ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं. हालांकि, बावजूद इसके उन्हें मन चाहे नतीजे नहीं मिल पाते हैं. ऐसे में बता दें कि यंग और हेल्दी स्किन के लिए महंगे ट्रीटमेंट्स से ज्यादा अच्छी देखभाल और सही लाइफस्टाइल की जरूरत होती है. इसी कड़ी में सर्टिफाइड डाइटिशियन किरण कुकरजा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने 7 ऐसे एंटी-एजिंग टिप्स शेयर किए हैं, जो न सिर्फ त्वचा को जवां बनाए रखते हैं, बल्कि कोलेजन लेवल भी बढ़ाते हैं. डाइटिशियन कहती हैं, ये टिप्स बहुत ही आसान हैं और अगर आप इन्हें रोजमर्रा की लाइफ में अपनाते हैं, तो आपकी स्किन लंबे समय तक हेल्दी और ग्लोइंग बनी रहेगी. आइए जानते हैं इनके बारे में-

बार-बार पक जाता है पैर का नाखून? डॉक्टर से जान लें कैसे हमेशा के लिए दूर होगी दिक्कत

एंटी-एजिंग के लिए करें ये काम

इसके लिए डाइटिशियन सबसे पहले डाइट में प्रोटीन शामिल करने की सलाह देती हैं. प्रोटीन शरीर में कोलेजन बनाने और डैमेज स्किन को रिपेयर करने में मदद करता है. किरण के अनुसार, आपको रोज अपने आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से प्रति किलो 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए.

अच्छी स्किन के लिए अच्छा स्किनकेयर होना जरूरी है. इसके लिए डाइटिशियन खासकर रात के स्किनकेयर रूटीन में रेटिनोल या बकुचिओल शामिल करने की सलाह देती हैं. रेटिनोल स्किन सेल्स की मरम्मत करता है और झुर्रियों को कम करने में मदद करता है. वहीं, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो आप बकुचिओल जैसे नेचुरल विकल्प को चुन सकते हैं.

डाइटिशियन बताती हैं आप एक्सपर्ट की सलाह के बाद कोलेजन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं. कोलेजन स्किन को हाइड्रेटेड और यंग बनाए रखता है. बेहतर नतीजों के लिए आप कोलेजन को वेजिटेबल जूस में मिलाकर ले सकते हैं. ये स्किन की अंदर से मरम्मत करता है.

दही, योगर्ट, केफिर या फर्मेंटेड फूड्स से मिलने वाले प्रोबायोटिक्स पाचन को बेहतर करते हैं और स्किन को अंदर से हेल्दी बनाते हैं. किरण सजेस्ट करती हैं दही में ब्लूबेरी, नट्स और सीड्स मिलाकर खाएं.

चेहरे पर बर्फ लगाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, पफीनेस कम होती है और स्किन टाइट होती है. यह तरीका स्किन को रिफ्रेश और ग्लोइंग बनाता है.

डाइटिशियन कहती हैं, चाहे आप घर में हों या बाहर, सनस्क्रीन जरूर लगाएं. यह सूरज की हानिकारक किरणों से स्किन को बचाता है और एजिंग के लक्षणों को कम करता है.

संतरा, मौसमी, नींबू जैसे फलों में विटामिन C होता है, जो कोलेजन बनाने और स्किन को ब्राइट रखने में मदद करता है. किरण कहती हैं, ये स्किन के लिए सबसे टेस्टी रूल है.

किरण कुकरजा कहती हैं, अगर आप इन 7 आसान उपायों को अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, तो आपकी स्किन उम्र से कहीं ज्यादा जवान और हेल्दी दिख सकती है. ये उपाय न केवल नेचुरल हैं, बल्कि बिना किसीसाइड इफेक्ट के असर दिखाते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.