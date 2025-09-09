बार-बार पक जाता है पैर का नाखून? डॉक्टर से जान लें कैसे हमेशा के लिए दूर होगी दिक्कत

Toenail fungus: नाखून पकना या उसमें फंगस हो जाने की समस्या बहुत आम है. अक्सर यह तब होता है जब पैर लंबे समय तक गीले जूते या मोजे में रहते हैं या साफ-सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता. इससे नाखून मोटा, पीला और कमजोर हो सकता है. कई बार नाखून के आस-पास सूजन और दर्द भी हो सकता है. वैसे तो ज्यादातर मामलों में ये समस्या कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है. हालांकि, कई लोग हर थोड़े दिन में इससे जूझते हैं या हर कुछ दिनों में उनका अंगूठा पकने लगता है. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं पैर का अंगूठा बार-बार क्यों पक जाता है, साथ ही जानेंगे इससे छुटकारा पाने का तरीका-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर न्यूट्रिशनिस्ट और ऑथर ड्रू कैनोल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताते हैं, अगर हाइजीन का ख्याल रखने के बाद भी आपका नाखून बार-बार पक रहा है या फंगस की दिक्कत है, तो ऐसा खराब गट हेल्थ के चलते भी हो सकता है. पाचन तंत्र में अच्छे बैक्टीरिया की कमी से शरीर के अन्य हिस्सों में फंगस का बढ़ना आसान हो जाता है.

कैसे बचें?

इस कंडीशन से बचने के लिए पोषण विशेषज्ञ गट हेल्थ सुधारने की सलाह देते हैं. इसके लिए आप अपनी डाइट में कुछ खास चीजों के शामिल कर सकते हैं. जैसे-

न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं, नाखून में फंगस से छुटकारा पाने के लिए लहसुन का इस्तेमाल फायदेमंद है, क्योंकि इसमें मौजूद एलिसिन एंटी-फंगल गुणों से भरा होता है. ऐसे में लहसुन को अपनी डेली डाइट में शामिल करें.

ओरिगैनो ऑयल माइक्रोबियल बैलेंस को सपोर्ट करता है. ऐसे में आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं, गट हेल्थ को दुरुस्त करने के लिए कुछ चीजों से परहेज करना भी जरूरी है. खासकर शुगर और रिफाइंड कार्ब्स को कम करें. ये फूड गट हेल्थ पर असर डालकर फंगस को और बढ़ाने में मदद करते हैं.

ड्रू कैनोल कहते हैं, साफ-सफाई और संतुलित आहार का पालन करने से पैरों की ज्यादातर समस्याओं को रोका जा सकता है. हमेशा पैरों को साफ और सूखा रखें, आरामदायक जूते पहनें और समय-समय पर पैर के नाखूनों को सही तरीके से काटें. हालांकि, अगर इतना करने के बाद भी समस्या ज्यादा बढ़ रही हो, तो एक बार डॉक्टर से सलाह भी जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.