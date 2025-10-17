विज्ञापन

सोन पापड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं? 99% को नहीं पता नाम, सोन पापड़ी का आविष्कार किस देश ने किया था, जानें यहां

क्या आप जानते हैं बेहद फेमस और यहां तक कि कभी-कभी ट्रोल होने वाली सोन पापड़ी को हिन्दी में क्या कहते हैं और इसका आविष्कार किसने किया था. आइए हम बताते हैं इसके इतिहास और इससे जुड़ी रोचक जानकारियों के बारे में.

Soan Papdi

Soan Papdi Hindi Name: दिवाली का त्योहार सोन पापड़ी के बिना अधूरा है. अधिकतर लोग इस मिठाई को अपने दोस्तों, परिवारों और पड़ोसियों को उपहार के रूप में देते हैं और कई बार वही डिब्बा वापिस घूमकर उन्हीं के घर में आ जाता है. ये शानदार और परतदार मिठाई खाने में काफी स्वादिष्ट होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं इस बेहद फेमस और यहां तक कि कभी-कभी ट्रोल होने वाली मिठाई को हिन्दी में क्या कहते हैं और इसका आविष्कार किसने किया था. आइए हम बताते हैं इसके इतिहास और इससे जुड़ी रोचक जानकारियों के बारे में.

सोन पापड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं?

सोन पापड़ी को सान पापरी, शोम्पापरी, सोहन पापड़ी, शोनपापड़ी, या पेटिना के रूप में भी जाना जाता है, एक लोकप्रिय दक्षिण एशियाई मिठाई है. यह आमतौर पर घन के आकार का होता है या गुच्छे के रूप में परोसा जाता है, और इसमें एक कुरकुरा और परतदार बनावट होती है.

सोन पापड़ी का आविष्कार किस देश ने किया था? (History of Soan Papdi)

दिवाली सीजन की मशहूर सोन पापड़ी के इतिहास को लेकर कई दावे किए जाते हैं. कोई इस मिठाई को राजस्थान का बताता है तो कोई इसे महाराष्ट्र की बताता है. हालांकि इसको लेकर अभी कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है. ये मिठाई तुर्किए की पिस्मानिये से काफी ज्यादा मिलती-जुलती मानी जाती है. हालांकि तुर्किए की इस मिठाई को आटे से बनाया जाता है, वहीं सोन पापड़ी के लिए बेसन का इस्तेमाल किया जाता है.

क्यों खास है सोन पापड़ी?

सोन पापड़ी इसलिए भी काफी खास मानी जाती है क्योंकि ये स्वाद में काफी स्वादिष्ट होती है और ये मुंह में रखते ही घुल जाती है. इसके अलावा दिवाली पर भी ये मिठाई गिफ्ट के रूप में सबसे ज्यादा दी जाती है और इसी कारण सोशल मीडिया पर इससे जुड़े फनी मीम्स भी वायरल होने लगते हैं.

सोन पापड़ी किससे बनती है? (How is Soan Papdi Made)

सोन पापड़ी को बेसन, मैदे और चाशनी का इस्तेमाल कर बनाया जाता है. स्वाद में चार-चांद लगाने के लिए इसमें कई ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल होता है.

सोन पापड़ी कितने रुपए किलो है? (Soan Papdi Price)

दिवाली के दौरान सोन पापड़ी बाजार में खूब बिकती है. ये मिठाई किफायती मिठाइयों में से एक भी मानी जाती है. बाजार में आपको ये 150 से 200 रुपये किलो की कीमत में आसानी से मिल सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

