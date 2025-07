शेफाली जरीवाला की मौत ने किया सोचने पर मजबूर, क्या सच हो रही है ऑस्कर वाइल्ड की नॉवल 'The Picture of Dorian Gray' की कहानी

Shefali Jariwala death cause: 1890 में लेखक ऑस्कर वाइल्ड (Oscar Wilde) ने नॉवल 'The Picture of Dorian Gray' छापी थी. इसमें एक खूबसूरत युवक डोरियन ग्रे अपनी जवानी को कायम रखने के लिए अपनी आत्मा बेच देता है. इसके बाद वो बाहर से तो जवान दिखता है, लेकिन उसका असली चेहरा और उसकी आत्मा धीरे-धीरे से ढलने लग जाती है. यही कहानी आज करीब 130 साल बाद लग रहा है सच साब‍ित हो गई है. जी हां, हाल में शेफाली जरीवाला (Shefali Jariwala death cause) की मौत ने कुछ ऐसा ही सत्‍य उजागर क‍ियाा है.

कौन है आज का डोरियन ग्रे | Today's Dorian Gray

खुद को जवान रखना आज एक एक स्टेटस सिंबल (status symbol) बन गया है. सोशल मीडिया और सेलिब्रिटी कल्चर ने इसे और हवा दी है. खूबसूरत और जवान दिखना अब केवल पसंद ही नहीं, बल्‍कि‍ जरूरत बन गया है. क्रिस जेनर (Kris Jenner) हो या बायोहैकर ब्रायन जॉनसन (biohacker Bryan Johnson) हर कोई उम्र को मात देने में लगा हुआ है.

जवान द‍िखने की ये है कीमत | What Is Its Cost of look young

27 जून को मॉडल-एक्टर शेफाली जरीवाला (Shefali Jariwala) की मौत ने इसी सवाल को फिर से उठा दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने व्रत के दौरान एंटी-एजिंग इंजेक्शन्स जैसे ग्लूटाथ‍ियोन और विटामिन C (glutathione and Vitamin C) लिया था. इससे उनकी ब्लड प्रेशर अचानक गिर गया और हार्ट अटैक आ गया. इस इंजेक्शन को भारत में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organisation) ने मंजूरी नहीं दी है और न ही अमेरिका के Food and Drug Administration ने.

एंटी एजिंग लेने की वजह | The Race Of Aging

अब 14 साल की लड़कियां भी रेटिनॉल (retinol) जैसे स्किन ट्रीटमेंट्स सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं. न्यूरोसाइंटिस्ट कुमार बागरोडिया (Neuroscientist Kumaar Bagrodia) बताते हैं कि हमारा द‍िमाग जवान रहने को एक तरह से रिवॉड मानता है. समाज युवा चेहरों को अहमियत देता है, हमारा ब्रेन भी वही सिग्नल लेता है, जिससे सभी जवान दिखना चाहते हैं.

डॉक्टर्स का क्या कहना है | According To Doctor

दिल्ली की डर्मेटोलॉजिस्ट (Dermatologist) डॉ. चांदनी जैन (Doctor Chandani Jain) ने कहा कि बोटॉक्स, फिलर्स, स्किन बूस्टर्स, HIFU और थर्माज जैसी नॉन-सर्जिकल ट्रीटमेंट्स का चलन बहुत बढ़ा है. इसके साथ ही डॉ. महनाज (Doctor Mahnaz Jahan Begum) ने बताया कि अगर ये ट्रीटमेंट्स बिना एक्सपर्ट की निगरानी में किए जाएं, तो हार्ट अटैक (heart attack), हार्मोनल असंतुलन (hormonal imbalance), स्किन डैमेज (skin damage) और यहां तक कि जान जाने तक का खतरा बना रहता है.

बायोहैकिंग | Biohacking

ब्रायन जॉनसन (Bryan Johnson) जैसे अमीर लोग बायोहैकिंग (biohacking) को बढ़ावा दे रहे हैं. यानी साइंस, सप्लीमेंट्स और दवाओं के जरिए एजिंग को स्लो करना. डॉक्टरों के अनुसार यह जोखिम भरा ट्रेंड है खासकर युवाओं के लिए.

प्रस्तुति: इशिका शर्मा