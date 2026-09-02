विज्ञापन

ग्लास स्किन और हेल्दी स्किन में क्या फर्क है? जानिए चमकदार त्वचा की असली पहचान

असली त्वचा में पोर्स, हल्की फाइन लाइंस, पिगमेंटेशन, कभी-कभार पिंपल्स और थोड़ा टेक्सचर होना बिल्कुल सामान्य है. हर समय फिल्टर और एडिटेड तस्वीरों जैसी स्किन पाने की कोशिश करने से उल्टा नुकसान हो सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
ग्लास स्किन और हेल्दी स्किन में क्या फर्क है? जानिए चमकदार त्वचा की असली पहचान
ग्लास स्किन और हेल्दी स्किन
file photo

आजकल सोशल मीडिया खोलते ही स्किन केयर के हजारों वीडियो और टिप्स दिखाई देते हैं. चमकदार, बिल्कुल स्मूद, पोर्स-फ्री और शीशे जैसी त्वचा को सोशल मीडिया पर हेल्दी स्किन की पहचान बताया जाता है, लेकिन क्या सच में हेल्दी त्वचा ऐसी ही दिखती है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, असली त्वचा में पोर्स, हल्की फाइन लाइंस, पिगमेंटेशन, कभी-कभार पिंपल्स और थोड़ा टेक्सचर होना बिल्कुल सामान्य है. हर समय फिल्टर और एडिटेड तस्वीरों जैसी स्किन पाने की कोशिश करने से उल्टा नुकसान हो सकता है. ऐसे में जरूरत अपनी त्वचा को बार-बार बदलने की नहीं, बल्कि उसे हेल्दी, हाइड्रेटेड और मजबूत बनाए रखने की है.

Healthy Skin कैसी दिखती है?

एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, कीनू एस्थेटिक्स की मेडिकल डायरेक्टर और फाउंडर, डॉ. सोनिया गुप्ता बताती हैं कि सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसा दिखाया जाता है कि अच्छी त्वचा हमेशा चमकदार, बिल्कुल साफ और पोर्स-फ्री होनी चाहिए, लेकिन वास्तविक जीवन में त्वचा ऐसी नहीं होती. चेहरे पर छोटे-बड़े पोर्स, हल्की फाइन लाइंस, रफ पैच या कभी-कभार निकलने वाले पिंपल्स सामान्य हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी त्वचा अनहेल्दी है. एक्सपर्ट के मुताबिक, पिगमेंटेशन, एक्ने मार्क्स, असमान स्किन टोन और कभी-कभी ब्रेकआउट्स होना भी सामान्य हो सकता है. Healthy Skin का मतलब हर लाइट और हर फोटो में बिल्कुल परफेक्ट दिखना नहीं है.

हेल्दी स्किन की असली पहचान क्या है?

हेल्दी त्वचा वह है, जो ठीक तरह से काम कर रही हो. त्वचा में पर्याप्त नमी हो, वह आरामदायक महसूस हो और उसका स्किन बैरियर मजबूत हो. अगर आपके चेहरे पर पोर्स दिखाई देते हैं या स्किन टोन पूरी तरह एक जैसा नहीं है, तो जरूरी नहीं कि आपकी त्वचा खराब है. अक्सर लोग सोशल मीडिया की एडिटेड तस्वीरों से अपने चेहरे की तुलना करने लगते हैं और अपनी सामान्य स्किन टेक्सचर को भी समस्या मान लेते हैं.

ज्यादा स्किनकेयर से हो सकता है नुकसान

ग्लास स्किन पाने की चाह में कई लोग जरूरत से ज्यादा एक्सफोलिएशन, केमिकल पील्स और एक्टिव इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल करने लगते हैं. इससे त्वचा ड्राई और इरिटेट हो सकती है. बार-बार नए प्रोडक्ट्स लगाने और स्किन को लगातार ट्रीट करने से उसका नेचुरल बैरियर भी कमजोर हो सकता है. इसलिए ज्यादा प्रोडक्ट्स का मतलब हमेशा बेहतर स्किन नहीं होता.

सिंपल स्किनकेयर रूटीन

डॉ. सोनिया के अनुसार, सिंपल स्किनकेयर रूटीन कई बार ज्यादा फायदेमंद होता है. इसके लिए आप हल्के क्लींजर से चेहरा साफ करें, अपनी त्वचा के अनुसार मॉइस्चराइजर लगाएं और रोज सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें.

यह भी पढ़ें:- बची हुई कॉफी से चेहरे और बॉडी के लिए ऐसे बनाएं नेचुरल स्क्रब, चेहरे पर आएगा गुलाबी निखार

यह भी पढ़ें:- Weight Loss Tips: वजन घटाने के लिए डाइटिशियन ने बताए 8 आसान तरीके, न रोटी छोड़ें न चावल 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Healthy Skin, Glass Skin, Skin Care
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com