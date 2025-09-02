रात को सोने से पहले दांतों पर एक चुटकी लगा लें ये चीज, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया साफ हो जाएगा पीलापन, सफेद चमकदार दिखेंगे Teeth

Teeth Whitening Remedy: दांतों का पीलापन, प्लाक और टार्टर ये बेहद आम समस्याएं हैं. कई लोगों की शिकायत होती है कि रोजाना ब्रश करने के बावजूद भी उनके दांत पीले नजर आते हैं, साथ ही मसूड़ों में सूजन या बदबू की समस्या भी रहती है. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं और दांतों के पीलेपन से छुटकारा पाने का कोई नुस्खा खोज रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकत है. आयुर्वेदिक और यूनानी विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम जैदी ने एक आसान घरेलू नुस्खा बताया है, जो दांतों की सफाई कर पीलेपन और बदबू की परेशानी को काफी हद तक कम कर सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर दांत पीले क्यों पड़ जाते हैं?

डॉक्टर जैदी के मुताबिक, आपके दांत पीले प्लाक की वजह से नजर आते हैं. प्लाक एक चिपचिपी परत होती है, जिसमें बैक्टीरिया पनपते हैं. ये बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं, जो धीरे-धीरे दांतों की ऊपरी परत यानी एनामेल को नुकसान पहुंचाते हैं. समय पर साफ न करने पर यह परत टार्टर में बदल जाती है, जो बहुत कठोर हो जाती है और सामान्य ब्रशिंग से नहीं हटती. यही कारण है कि दांत कमजोर, खोखले और बदरंग हो जाते हैं.

इसके लिए डॉक्टर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं. वे बताते हैं, बेकिंग सोडा अल्कलाइन होता है, जो बैक्टीरिया द्वारा बने एसिड को न्यूट्रलाइज करता है. इसका हल्का खुरदुरा टेक्सचर प्लाक को धीरे-धीरे हटाता है, जबकि इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकती हैं. इस वजह से यह कैविटी और टूथ डिके से बचाने में मददगार है.

इसके लिए एक चुटकी बेकिंग सोडा लें और उसमें थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा पेस्ट बना लें.

इसे रात के समय टूथब्रश पर लगाकर दो मिनट तक दांतों पर हल्के हाथ से ब्रश करें, खासकर मसूड़ों की लाइन और दांतों के पीछे वाले हिस्से पर ब्रश को धीरे-धीरे घुमाएं.

इसके बाद मुंह को अच्छी तरह से धो लें.

इसे हफ्ते में एक या दो बार ही इस्तेमाल करें, रोजाना नहीं.

इसके अलावा चाहें तो एक गिलास पानी में एक चम्मच बेकिंग सोडा डालकर माउथवॉश भी बना सकते हैं.

आयुर्वेदिक डॉक्टर कहते हैं, बकिंग सोडा टूथपेस्ट का विकल्प नहीं है. साथ ही इसे रोज इस्तेमाल करने से दांतों को नुकसान भी हो सकता है. ऐसे में केवल हफ्ते में एक या दो बार बेकिंग सोडा से दांतों की सफाई करें. इससे अलग रोजाना सुबह-शाम फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट से ब्रश करना जरूरी है क्योंकि फ्लोराइड एनामेल को मजबूत करता है. इसके साथ ही फ्लॉसिंग करें और हर छह महीने में डेंटिस्ट से जांच करवाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.