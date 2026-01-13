रोज हल्दी खाने से क्या होता है? Doctor Hansa Yogendra ने बताया एक दिन में कितनी हल्दी खानी चाहिए

What is the correct way to take turmeric: हल्दी भारतीय रसोई में पाया जाने वाला ऐसा मसाला है, जिसका इस्तेमाल लगभग हर तरह की डिश को बनाने के लिए किया जाता है. इसके अलावा हल्दी को एक औषधीय जड़ी-बूटी के रूप में भी जाना जाता है. इसका इस्तेमाल सदियों से कई तरह की परेशानियों से निजात पाने के लिए किया जा रहा है. हल्दी में कई ऐसे गुण होते हैं, जो आपको अनेक तरह से फायदा पहुंता सकते हैं. यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स भी डेली डाइट में हल्दी को शामिल करने की सलाह देते हैं. मशहूर योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर हंसाजी ने रोज हल्दी खाने के कुछ कमाल के फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं कि अगर आप रोज हल्दी खाते हैं, तो इससे आपके शरीर में क्या-क्या बदलाव होते हैं. साथ ही जानेंगे एक कितनी में कितनी हल्दी का सेवन करना ठीक है.

रोज हल्दी खाने के फायदे

डॉक्टर हंसाजी कहती हैं, सबसे पहले हल्दी दर्द और सूजन कम करने में मदद करती है. इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण जोड़ों के दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस और चोट के दर्द में राहत देते हैं. यही कारण है कि चोट लगने या दर्द होने पर अक्सर हल्दी वाला गर्म दूध दिया जाता है. हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं, ऐसे में ये घाव जल्दी भरने में भी मदद करती है.

हल्दी दिमाग और याददाश्त के लिए भी फायदेमंद है. योग गुरु बताती हैं, हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन दिमाग को कमजोर होने से बचाता है और उम्र के साथ होने वाली मेमोरी लॉस को कम करने में सहायक माना जाता है. यह बच्चों के दिमागी विकास के लिए भी अच्छा माना जाता है, इसलिए इसे खासकर बच्चों की डाइट में रोज जरूर शामिल करें.

यह मूड बेहतर करने में भी मदद कर सकती है. हल्दी दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे 'हैप्पी हार्मोन' को संतुलित करने में मदद करती है, जिससे तनाव और उदासी में लाभ मिल सकता है.

हल्दी इम्युनिटी बढ़ाने में भी मदद करती है. इसके एंटीवायरल गुण शरीर को संक्रमण से लड़ने की ताकत देते हैं. इसके लिए खासकर रात में हल्दी वाला दूध और दिन में एक चम्मच शहद में हल्दी, काली मिर्च और अदरक मिलाकर लेना उपयोगी माना जाता है.

त्वचा के लिए भी हल्दी बहुत फायदेमंद है. यह स्किन को ग्लो देती है, पिंपल्स कम करती है और दाग हल्के करने में मदद करती है. इसके लिए आप रोज सुबह गुनगुने पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर पी सकते हैं.

हंसाजी कहती हैं, तमाम फायदे होने के बावजूद हल्दी का उपयोग सीमित मात्रा में ही करें. ज्यादा लेने से गैस, एसिडिटी या पेट से जुड़ी अन्य दिक्कतें हो सकती हैं. इसके साथ ही जिन लोगों को ब्लड थिनिंग मेडिसिन चल रही है, उन्हें हल्दी लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए.

डॉक्टर हंसा योगेंद्र का कहना है कि रोज थोड़ी मात्रा में हल्दी सुबह गर्म पानी या रात में दूध के साथ लेने से शरीर, दिमाग और त्वचा तीनों को फायदा मिलता है. बस इसे समझदारी और संतुलित तरीके से इस्तेमाल करें. एक दिन में आधा से एक चम्मच (2-3 ग्राम) हल्दी लेना सुरक्षित है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.