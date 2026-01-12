सिर के पास मोबाइल रखकर सोने से क्या होता है? आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सोते समय कभी न करें ये 5 गलतियां

Sleep Mistakes: अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद बेहद जरूरी है. नींद सिर्फ आराम नहीं, बल्कि शरीर के रिपेयर और हीलिंग का समय भी होती है. ऐसे में सही तरीके से सोना बेहद जरूरी है. हालांकि, कई बार हम जाने-अनजाने में कुछ आम गलतियां कर जाते हैं, जिससे न केवल नींद खराब होती है बल्कि ये गलतियां सेहत के लिए भी नुकसानदायक हो जाती हैं. मशहूर आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने 5 ऐसी ही गलतियां बताई हैं. अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की गई एक पोस्ट में श्वेता शाह कहती हैं, सोते समय 5 गलतियों से बचना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

सोने से पहले अपने बच्चे से जरूर पूछें ये 6 सवाल, Parenting Coach ने बताया रिश्ता जिंदगी भर मजबूत रहेगा

नंबर 1- पेट के बल सोना

कई लोगों को पेट के बल सोने की आदत होती है, लेकिन यह तरीका सही नहीं माना जाता है. न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, पेट के बल सोने से सांस की नली पर दबाव पड़ता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और शरीर को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पाती है. ऐसे में पेट के बल सोने से बचें. बाईं करवट पर सोना सबसे अच्छा माना जाता है. इससे सांस और दिल पर कम दबाव पड़ता है और नींद भी बेहतर आती है.

नींद की समस्या होने पर कई लोग खुद से दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं. ऐसा करना भी बहुत गलत है. श्वेता शाह बताती हैं, इस तरह की दवाइयां सांस पर असर डाल सकती हैं, साथ ही गलत इस्तेमाल से और भी कई गंभीर नुकसान हो सकते हैं. इसलिए कभी भी खुद से नींद की दवा ना लें, जरूरत हो तो डॉक्टर से सलाह लें.

रात को देर से खाने और हैवी डिनर करने से भी नींद पर असर पड़ता है. ऐसा करने पर शरीर को खाना पचाने में ज्यादा मेहनत लगती है, जिससे भी आपकी नींद पर असर पड़ता है. पाचन ठीक से न होने पर गहरी नींद नहीं आती है. इसलिए कोशिश करें कि हल्का खाना खाएं और सोने से 2-3 घंटे पहले डिनर खत्म कर लें.

आजकल लोग मोबाइल चलाते-चलाते सोते हैं और फिर तकिए के पास ही फोन रखकर सो जाते हैं. ये आदत भी बेहद नुकसानदायक हो सकती है. श्वेता शाह बताती हैं, फोन सिर के पास रखकर सोने से रेडिएशन और ब्लू लाइट के कारण नींद खराब हो सकती है और स्ट्रेस बढ़ सकता है. इसके साथ ही बार-बार नोटिफिकेशन के कारण भी गहरी नींद नहीं आती है. ऐसे में मोबाइल हमेशा दूर रखकर सोएं और बेहतर हो तो साइलेंट मोड पर रखें.

कई लोग रात को टीवी देखकर सोते हैं. ऐसे में कई बार टीवी ऑन ही रह जाता है. ये आदत भी नींद पर खराब असर डाल सकती है. स्क्रीन की रोशनी और आवाज दिमाग को पूरी तरह रिलैक्स नहीं होने देती. इससे दिल की धड़कन, सांस और नींद की क्वालिटी पर असर पड़ सकता है. इसलिए सोने से पहले टीवी हमेशा बंद कर दें, साथ ही कमरे में शांति और एकदम अंधेरा रखें.

आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, नींद हमारी सेहत के लिए बहुत कीमती है. अगर हम ये छोटी-छोटी आदतें सुधार लें, तो नींद बेहतर होगी, शरीर ज्यादा हेल्दी रहेगा और एनर्जी भी बढ़ेगी. ऐसे में आज से ही इन गलतियों में सुधार कर सही नींद की आदतें अपनाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.