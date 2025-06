बासी रोटी को सुबह खाली पेट दूध में भिगोकर खाने से क्या होता है? डॉक्टर ने बताए जबरदस्त फायदे

Baasi Roti Khane Ke Fayde: आपने अक्सर दादी-नानी को सुबह के समय दूध के साथ बासी रोटी (Is it good to eat roti with milk) खाते हुए देखा होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वाद से अलग बासी रोटी और दूध आपकी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं? हाल ही में यूएस बोर्ड-प्रमाणित हेमेटोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बासी रोटी को दूध में भिगोकर खाने के जबरदस्त फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

कब्ज से परेशान हैं तो गर्मी में रोज खा लें ये 5 चीजें, डाइटिशियन ने बताया नेचुरल तरीके से हो जाएगी पेट की सफाई, सुबह फील करेंगे लाइट

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

डॉ. गुप्ता बताते हैं, लोग अक्सर रात की बची रोटी को बेकार समझकर फेंक देते हैं या घर पर पालतू जानवरों को खाने के लिए दे देते हैं. जबकि ये आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है. खासकर बासी रोटी को दूध के साथ खाने से जबरदस्त फायदे मिल सकते हैं.

डॉ. गुप्ता के अनुसार, बासी रोटी में प्राकृतिक रूप से रेजिस्टेंट स्टार्च (Resistant Starch) पाया जाता है, जो खासकर खराब पाचन से परेशान रहने वाले लोगों और डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए अच्छा है.

डॉक्टर बताते हैं, रेजिस्टेंट स्टार्च धीरे-धीरे पचता है, जिससे यह आंतों की सेहत सुधारने और कब्ज से राहत देने में मदद करता है. ऐसे में अगर आपका पेट ठीक तरीके से साफ नहीं हो पाता है, तो आप रोज सुबह खाली पेट बासी रोटी को 5 से 7 मिनट तक दूध में भिगोकर, फिर गर्म कर या सादा ही खा सकते हैं.

रेजिस्टेंट स्टार्च का एक और बड़ा लाभ यह है कि यह ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में सहायक होता है. ऐसे में यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद हो जाता है.

इसके अलावा, बासी रोटी और दूध पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं, जिससे आपको जल्दी-जल्दी भूख नहीं लगती है और आप ओवरईटिंग नहीं करते हैं. ऐसे में ये वेट लॉस के लिए भी फायदेमंद हो सकता है.

अगर आप लैक्टोज इन्टॉलरेंट हैं या आपको गेहूं से एलर्जी है, तो रोटी और दूध खाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए. लेकिन एक हेल्दी व्यक्ति के लिए यह एक बेहतरीन घरेलू नुस्खा हो सकता है जो पाचन, ब्लड शुगर और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.