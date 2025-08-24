Vitamin Deficiency Loss of Appetite: आजकल ज्यादातर लोग अपनी फिटनेस और हेल्थ पर फोकस कर हैं. कुछ लोग खा-खाकर परेशान हैं तो कुछ को भूख ही नहीं लगती है. कुछ भी चटपटा-टेस्टी उनके सामने आ जाए तो भी उनका खाने का मन नहीं करता है. भूख न लगना अक्सर छोटी सी समस्या (Loss of appetite due to nutrient deficiency) लग सकती है, लेकिन अगर यह लंबे समय तक बनी रहे तो आपके हेल्थ के लिए बड़ा खतरा (Loss of Appetite Risks For Health) भी साबित हो सकती है. बहुत से लोगों को यही लगता है कि भूख न लगने की वजह पेट या डाइजेशन की गड़बड़ी या तनाव है लेकिन विटामिन की कमी भी इसका बड़ा कारण (What vitamin deficiency causes loss of appetite) हो सकती है.आइए जानते हैं कि किस विटामिन की कमी से भूख कम या बिल्कुल नहीं लगती है और इसे कैसे पूरा कर सकते हैं...

किस विटामिन की कमी से भूख नहीं लगती है (Which Vitamin Deficiency Causes Loss of Appetite)

1. विटामिन B12

भूख न लगने की सबसे बड़ी वजहों में से एक विटामिन B12 की कमी है. यह विटामिन शरीर की नसों यानी सेल्स और ब्रेन को एक्टिव रखने के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बैलेंस करता है. जब इसकी कमी होती है, तो शरीर अक्सर थका हुआ, कमजोर और सुस्त महसूस करता है. ऐसे हालात में शरीर को खाने की जरूरत तो होती है, लेकिन दिमाग से खाने का सिग्नल सही तरह से नहीं मिलता, जिसकी वजह से भूख धीरे-धीरे कम हो जाती है.

विटामिन B12 की कमी को कैसे पूरा करें (Vitamin 12 Rich Foods)

B12 से भरपूर डाइट जैसे अंडे और अंडे की सफेद वाला पार्ट, दूध, पनीर और दही, मछली (सैल्मन, टूना, सार्डिन), चिकन और मीट, सोया मिल्क, बी12 फोर्टिफाइड ब्रेड और कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं. इसके अलावा डॉक्टर की सलाह से B12 सप्लीमेंट्स ले सकते हैं. सही लाइफस्टाइल अपनाएं, तनाव दूर और नींद पूरी करें. साथ ही डॉक्टर से रेगुलर जांच भी करवाते रहें.

2. विटामिन B1

यूएस नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन (NCBI) की रिपोर्ट के अनुसार, भूख न लगने का एक बड़ा कारण विटामिन B1 (थायमिन) की कमी भी हो सकता है. यह एक जरूरी बी-विटामिन है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को सही तरीके से काम करने में मदद करता है. यह विटामिन शरीर को खाने से एनर्जी लेने में मदद करता है. जब शरीर में थायमिन की कमी होती है, तो भूख कम लगती है और अक्सर थकान महसूस होने लगती है. खासकर बुजुर्गों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन अब युवा भी इसकी चपेट में देखे जा रहे हैं. सही डाइट और थायमिन युक्त डाइट लेने से इसे रोका जा सकता है.

विटामिन B1 की कमी को कैसे पूरा करें (Vitamin B1 Sources)

अगर शरीर में विटामिन B1 (थायमिन) की कमी हो गई है, तो इसे सही डाइट और लाइफस्टाइल से ठीक किया जा सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के अनुसार, अपनी डेली डाइट में

साबुत अनाज जैसे जई, ब्राउन राइस और गेहूं, दालें और हरी सब्जियां, नट्स और बीज जैसे अखरोट, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, डेयरी प्रोडक्ट्स और अंडे, मछली या चिकन शामिल कर सकते हैं. अगर सिर्फ खाने से पर्याप्त थायमिन नहीं मिलता है, तो डॉक्टर की सलाह लेकर सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं.

3. विटामिन D

एक्सपर्ट्स के अनुसार, विटामिन डी भी भूख न लगने की वजह हो सकता है. इसे सिर्फ हड्डियों और कैल्शियम से जोड़कर देखा जाता है, जबकि यह हमारी ऊर्जा और मूड को भी प्रभावित करता है. जब शरीर में विटामिन D की कमी हो जाती है, तो थकान और आलस बढ़ जाता है, जिससे खाने में दिलचस्पी कम हो जाती है. लंबे समय तक इसकी कमी रहने पर पाचन तंत्र पर भी असर पड़ सकता है.

विटामिन डी की कमी कैसे पूरी करें (How to overcome Vitamin D deficiency)

विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट धूप जरूर लें. सुबह या शाम के समय हल्की धूप शरीर के लिए सबसे अच्छी होती है. विटामिन D रिच फूड्स जैसे फैटी फिश (सैल्मन, टूना), डेयरी प्रोडक्ट्स (दूध, दही, पनीर), अंडे की जर्दी, B12 फोर्टिफाइड फूड्स (कुछ ब्रेड और कॉर्नफ्लेक्स) खाएं. अगर धूप और डाइट से पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिलता, तो डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं.