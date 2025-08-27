सुबह खाली पेट लहसुन और शहद खाने से क्या होता है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताए जबरदस्त फायदे

Garlic And Honey: आयुर्वेद में कई ऐसे घरेलू नुस्खे बताए गए हैं जिन्हें अपनाने से शरीर को लंबे समय तक हेल्दी और फिट रखा जा सकता है. इन्हीं में से एक नुस्खा है, सुबह खाली पेट लहसुन और शहद खाना. आपने अक्सर दादी-नानी को भी खाली पेट शहद में लहसुन की एक-दो कली डुबोकर खाने की सलाह देते हुए सुना होगा. इसे लेकर हाल ही में मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने इस नुस्खे के कुछ कमाल के फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं खाली पेट लहसुन और शहद खाने से शरीर पर कैसा असर होता है.

किस मिनरल की कमी से होता है High Blood Pressure?

लहसुन-शहद खाने के 5 बड़े फायदे

डॉक्टर जैदी बताते हैं, लहसुन और शहद दोनों में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं. इन्हें नियमित लेने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, जिससे आप जल्दी-जल्दी बीमार नहीं होते हैं. खासकर सर्दी-जुकाम या गले के इंफेक्शन से बचाव होता है.

एक ओर जहां लहसुन पाचन शक्ति को बढ़ाता है और गैस, अपच, ब्लोटिंग जैसी समस्याओं को दूर करता है. वहीं, शहद एक नेचुरल प्रीबायोटिक है जो आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है. ऐसे में खाली पेट लहसुन और शहद खाने से हाजमा दुरुस्त रहता है.

आयुर्वेदिक डॉक्टर बताते हैं, यह मिश्रण बलगम निकालने में मदद करता है और गले की खराश को भी शांत करता है. पुरानी खांसी और ब्रोंकाइटिस जैसी दिक्कतों में भी यह असरदार माना गया है.

लहसुन को कोलेस्ट्रॉल कम करने में असरदार माना जाता है. यह धमनियों को साफ रखता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है. ऐसे में दिल के मरीजों के लिए ये नुस्खा बेहद फायदेमंद हो सकता है.

इन सब से अलग डॉक्टर बताते हैं, शहद और लहसुन दोनों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को अंदर से जवान बनाए रखने में भी मदद करते हैं. खाली पेट इन्हें खाने से स्किन पर ग्लो आता है.

इसके लिए लहसुन की कलियों को छीलकर एक साफ कांच की बोतल में डालें और ऊपर से इतना शहद डालें कि सारी कलियां उसमें डूब जाएं.

फिर इस जार को 7–10 दिन तक कमरे के तापमान पर रखें.

तय समय बाद रोज सुबह खाली पेट 1–2 लहसुन की कलियां चबाकर खाई जा सकती हैं.

डॉक्टर बताते हैं, तमाम फायदों के बावजूद 12 साल से छोटे बच्चों को यह नुस्खा नहीं देना चाहिए.

डायबिटीज के मरीज इसे खाने से बचें. इसमें मौजूद शहद शुगर लेवल बढ़ा सकता है.

ब्लड थिनिंग दवा लेने वाले लोगों को डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसका सेवन करना चाहिए.

इन सब से अलग एसिडिटी या सीने में जलन वाले लोग शुरू में बहुत कम मात्रा से शुरुआत करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.