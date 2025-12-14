रोज केला खाने से शरीर में क्या होता है? जानें 1 दिन में कितने केले खाएं

How much banana is good per day: केला एक ऐसा फल है, जो लगभग हर किसी को पंसद होता है. साथ ही ये सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. केला खाने से शरीर को अंदर से मजबूती मिलती है, साथ ही कई तरह की परेशानियों से भी बचाव होता है. यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट भी केले को डाइट का हिस्सा बनाने की सलाह देते हैं. आइए एक्सपर्ट से ही जानते हैं रोज केला खाने से हमारे शरीर में कैसे बदलाव होते हैं, साथ ही जानेंगे एक दिन में कितने केले खाने चाहिए.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताते हैं, केला दिखने में जितना सिंपल फल है, सेहत के लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद है. इसमें जरूरी विटामिन, मिनरल और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं.

रोज केला खाने के फायदे

डॉक्टर बताते हैं, केले में डाइटरी फाइबर होता है, जो पाचन को बेहतर बनाता है. जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है, उनके लिए केले का सेवन बेहद फायदेमंद हो सकता है.

केला नेचुरल एनर्जी का बेहतरीन सोर्स है. इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं. साथ ही ये एनर्जी लंबे समय तक बनी रहती है. इसलिए यह जिम जाने वालों, एथलीट्स और ज्यादा शारीरिक मेहनत करने वालों के लिए बहुत अच्छा है.

केले में पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है, खासकर 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए रोज केले का सेवन फायदेमंद हो सकता है. यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने, दिल को हेल्दी रखने और किडनी स्टोन के खतरे को कम करने में भी मदद करता है.

केला वजन घटाने और बढ़ाने दोनों में मदद कर सकता है. फाइबर पेट को भरा रखता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है. वहीं, दूध, दही या ड्राई फ्रूट्स के साथ केला खाने से वजन बढ़ाया जा सकता है.

डॉक्टर एक हेल्दी व्यक्ति को रोज 1 से 2 केले खाने की सलाह देते हैं. अगर आप जिम जाते हैं या हैवी वर्कआउट करते हैं, तो रोज 2 से 3 केले खा सकते हैं. वहीं, बच्चे और बुजुर्गों के लिए रोज 1 केला काफी है.

इस तरह रोज सही मात्रा में केला खाने से आप अपने पाचन को दुरुस्त रख सकते हैं, वजन को संतुलित बनाए रख सकते हैं, आपके शरीर में एनर्जी रहेगी, साथ ही आपके दिल, दिमाग और हड्डियों को भी फायदा मिलेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

