नाभि में से रुई क्यों निकलती है? जानें कैसे दूर होगी ये दिक्कत

Belly Button Lint: अक्सर आपने देखा होगा कि नाभि में सफेद या भूरे रंग की रुई जमा हो जाती है. ऐसे में अधिकतर लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर ये रुई आती कहां से है या क्या नाभि से रुई निकलना किसी तरह की परेशानी का संकेत तो नहीं है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो बता दें कि ये एक सामान्य बात है. ज्यादातर मामलों में ऐसा होना बिल्कुल हानिरहित होता है. आइए जानते हैं इस तरह नाभि से कपास आने की वजह क्या है, साथ ही जानेंगे इसे बार-बार होने से कैसे रोका जा सकता है.

नाभि की रुई क्या होती है?

हेल्थलाइन और Canadian Medical Association Journal में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार, नाभि की रुई शरीर के बाल, डेड स्किन सेल्स और कपड़ों के रेशों (फाइबर्स) से मिलकर बनती है. हमारे पेट के आसपास मौजूद बारीक बाल कपड़ों से निकलने वाले रेशों को अपनी ओर खींच लेते हैं. ये रेशे धीरे-धीरे नाभि में जमा होकर रुई का रूप ले लेते हैं. यानी ऐसा होना बिल्कुल सामान्य है.

अगर नाभि की रुई से बदबू आती है, तो ये नाभि में गंदगी जमा होने या किसी तरह के संक्रमण का संकेत हो सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, ह्यूमन नाभि में लगभग 70 तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं. इसके अलावा नाभि में नमी, पसीना, तेल और डेड स्किन भी आसानी से जमा हो जाते हैं. ऐसे में अगर नियमित तौर पर नाभि की सही तरह से सफाई न की जाए, तो ये बैक्टीरिया गंदगी के साथ मिलकर बदबू पैदा कर सकते हैं.

इसके लिए रोज नहाते समय नाभि को हल्के साबुन और पानी से साफ करें.

नहाने के बाद नाभि को अच्छी तरह सुखाएं.

बहुत ज्यादा टाइट और ज्यादा रेशेदार कपड़ों से बचें.

ज्यादा बाल होने पर आप पेट के आसपास ट्रिमिंग कर सकते हैं.

साथ ही आप रात को सोते समय भी एक बार साफ कपड़े और पानी से नाभि की सफाई कर सकते हैं.

इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप न केवल रुई की समस्या से बच सकते हैं, बल्कि इससे नाभि में बैक्टीरिया या इंफेक्शन के खतरे को भी कम किया जा सकता है. लेकिन अगर इसके बाद भी नाभि से बदबू आए, डिस्चार्ज या दर्द हो, तो इसे नजरअंदाज न करें. इस कंडीशन में एक बार हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लेना जरूरी है.

