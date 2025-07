खाली पेट त्रिफला का पानी पीने से क्या होता है? सुबह उठते ही साफ हो जाएगा पेट, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताए जबरदस्त फायदे

What are the benefits of drinking Triphala water: आयुर्वेद में त्रिफला को एक बेहद असरदार और चमत्कारी औषधि माना जाता है. ये तीन फलों- हरड़, बहेड़ा और आंवला से मिलकर बना होता है. आयुर्वेद के मुताबिक, त्रिफला एक साथ आपको कई फायदे पहुंचा सकता है. ये न केवल शरीर को अंदर से साफ करता है, बल्कि कई तरह की बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है. इसी कड़ी में फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर रोबिन शर्मा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने बताया है कि अगर त्रिफला का पानी खाली पेट रोज पिया जाए, तो इसका आपके शरीर पर कैसा असर पड़ता है. आइए जानते हैं इस बारे में, साथ ही जानेंगे त्रिफला का पानी कैसे तैयार किया जाता है.

मिलते हैं ये जबरदस्त फायदे

डॉक्टर रोबिन शर्मा बताते हैं, त्रिफला में नेचुरल फाइबर और पाचन को सुधारने वाले गुण होते हैं. इसके अलावा ये एक रेचक की तरह काम करता है. ऐसे में अगर आपका पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता है या आपको कब्ज की समस्या है, तो खाली पेट त्रिफला का पानी आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है.

अगर आप बढ़ते वजन से परेशान हैं और इसे कम करने का कोई असरदार तरीका ढूंढ रहे हैं, तो आप अपने दिन की शुरुआत त्रिफला का पानी पीकर कर सकते हैं. डॉक्टर रोबिन शर्मा के मुताबिक, त्रिफला का पानी शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, जिससे फैट जल्दी बर्न होता है और इस तरह आपको वजन घटाने में मदद मिलती है.

इन सब से अलग जिन लोगों को बार-बार मुंह में छाले होते हैं, उनके लिए भी त्रिफला का पानी बहुत फायदेमंद है. आयुर्वेदिक डॉक्टर बताते हैं, इसका ठंडक देने वाला गुण शरीर की गर्मी को कम करता है, जिससे मुंह के छाले नेचुरल तरीके से ठीक होने लगते हैं.

इसके लिए रात के समय 5 से 8 ग्राम त्रिफला को एक गिलास पानी में भिगो दें.

सुबह उठकर इस पानी को तब तक उबालें, जब तक ये आधा न रह जाए.

इसके बाद पानी को छानकर थोड़ा गुनगुना करें और खाली पेट पी लें.

डॉ. शर्मा त्रिफला को बालों के लिए भी एक बढ़िया उपाय मानते हैं. वो बताते हैं कि 2–3 ग्राम त्रिफला को एक कपड़े में बांधकर रातभर पानी में छोड़ दें. अगली सुबह इस पानी से बाल धो लें. ऐसा करने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, हेयर फॉल यानी बाल झड़ना कम होता है, बालों की ग्रोथ बढ़ती है और वे प्राकृतिक रूप से चमकदार बनते हैं.

डॉक्टर रोबिन शर्मा बताते हैं, त्रिफला का पानी शरीर को स्वस्थ रखने का एक सस्ता, आसान और प्राकृतिक तरीका है. इसे रोज सुबह खाली पेट पीने से पाचन ठीक रहता है, वजन कंट्रोल में आता है और स्किन-बालों की सेहत भी सुधरती है. हालांकि, अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या दवाएं ले रहे हैं, तो इसे शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.