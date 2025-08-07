ब्लीच के बाद चेहरे पर होती है जलन? Jawed Habib ने शेयर किए 2 आसान नुस्खे, तुरंत मिल जाएगी राहत

Skin Care Tips: हर कोई चाहता है कि उनकी स्किन हमेशा साफ, ब्राइट और ग्लोइंग नजर आए. इसके लिए लोग तमाम तरह के तरीके अपनाते हैं. इन्हीं तरीकों में से एक है ब्लीच का इस्तेमाल. जो लोग फेशियल हेयर रिमूव नहीं करते हैं, वे इन्हें छिपाने के लिए ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं. इससे स्किन इंस्टेंट ब्राइट दिखने लगती है. खासकर पार्टी या किसी खास मौके से पहले लोग चेहरे पर इंस्टेंट फेयरनेस लाने के लिए ब्लीच करवाते हैं. लेकिन कई बार ब्लीच करने के बाद चेहरे पर जलन, खुजली या चुभन जैसी समस्या होने लगती है. इससे स्किन काफी असहज महसूस करती है और कई बार रैशेज भी हो जाते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट और ब्यूटी एक्सपर्ट जावेद हबीब (Jawed Habib) ने इस समस्या का बहुत ही आसान समाधान बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

ब्लीच से जलन होने पर क्या करें?

इसे लेकर जावेद हबीब ने अपने फेसबुक हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वे बताते हैं, अगर चेहरे पर ब्लीच करने के बाद आपको जलन महसूस हो रही है, तो आप तुरंत ही 2 तरीके फॉलो कर सकते हैं.

जावेद हबीब के मुताबिक, सबसे पहले आइस क्यूब लें और उसे सीधे उस हिस्से पर रगड़ें जहां जलन हो रही है. बर्फ से स्किन को ठंडक मिलती है और जलन कम हो जाती है. इससे स्किन को तुरंत राहत मिलती है और सूजन भी नहीं आती.

दूसरा आसान नुस्खा है ठंडा दूध. फ्रिज से निकालकर थोड़ा ठंडा दूध लें और कॉटन की मदद से उसे चेहरे पर लगाएं. करीब 10 मिनट तक इसे चेहरे पर रहने दें. दूध में नेचुरल कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्किन को सॉफ्ट बनाती हैं और जलन को शांत करती हैं.

जावेद हबीब कहते हैं कि अगर आप ब्लीच के बाद ये दोनों स्टेप्स अपनाते हैं, तो न सिर्फ जलन से राहत मिलेगी, बल्कि ब्लीच का असर भी अच्छा नजर आएगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.