चेहरे पर कैस्टर ऑयल लगाने से क्या होता है? 2 हफ्ते में बदल जाएगी चेहरे की रंगत, एक्सपर्ट ने बताए जबरदस्त फायदे

Castor oil for face benefits: हर कोई चाहता है कि उनकी स्किन ग्लोइंग, सॉफ्ट और हेल्दी रहे. इसके लिए लोग तमाम तरह के महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ कई घरेलू नुस्खे भी आजमाते हैं. इन्हीं नुस्खों में से एक है कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल लगाना. कैस्टर ऑयल को स्किन के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. ऐसे में आइए एक्सपर्ट से जानते हैं फेस पर अरंडी का तेल लगाने से क्या होता है, साथ ही जानेंगे इसे लगाने का सही तरीका क्या है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर वुमन हेल्थ कोच और सर्टिफाइड मेनोपॉज कोच निधि ककर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताती हैं कि अगर कैस्टर ऑयल को सही तरीके से चेहरे पर लगाया जाए, तो सिर्फ दो हफ्तों में चेहरे की रंगत में बड़ा फर्क दिखाई देने लगता है.

डार्क सर्कल्स और पफी आइज से राहत

निधि ककर के अनुसार, आंखों के आसपास कैस्टर ऑयल लगाकर हल्की मसाज करने से डार्क सर्कल्स और सूजी हुई आंखों की समस्या कम हो जाती है. इस तेल में राइसिनोलिक एसिड (Ricinoleic acid) होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और इंफ्लेमेशन यानी सूजन को कम करता है. रात में सोने से पहले थोड़ी-सी मात्रा में तेल लगाकर मसाज करने से आंखें फ्रेश दिखने लगती हैं.

अगर आपकी पलके या भौंहें पतली हैं, तो कैस्टर ऑयल आपके लिए एक नेचुरल सीरम की तरह काम करेगा. इसमें मौजूद विटामिन E और ओमेगा-6 फैटी एसिड बालों को पोषण देते हैं और उन्हें मजबूत बनाते हैं. रोज रात में थोड़ा सा तेल पलकों और भौंहों पर लगाकर छोड़ दें, कुछ हफ्तों में फर्क साफ नजर आएगा.

कैस्टर ऑयल की सबसे खास बात यह है कि यह स्किन में नमी लॉक कर देता है, जिससे चेहरा ड्राईनेस से बचा रहता है. यह स्किन को अंदर से हाइड्रेट रखता है और सॉफ्ट, स्मूद लुक देता है. जिन लोगों की स्किन बहुत ड्राई रहती है, उनके लिए यह तेल खासतौर पर फायदेमंद हो सकता है.

इन सब से अलग कैस्टर ऑयल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन पर एजिंग के निशान, जैसे कि फाइन लाइंस और झुर्रियां, को कम करने में मदद करते हैं. साथ ही इसके नियमित इस्तेमाल से स्किन पर मौजूद डार्क स्पॉट्स और पिग्मेंटेशन भी हल्के पड़ने लगते हैं.

रात में चेहरा अच्छी तरह साफ करें और फिर थोड़ी-सी मात्रा में कैस्टर ऑयल लेकर हल्के हाथों से मसाज करें. इसे रातभर चेहरे पर लगा रहने दें और सुबह सादे पानी से धो लें. हालांकि, अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो पहले पैच टेस्ट जरूर करें. कैस्टर ऑयल एक सस्ता, नेचुरल और असरदार उपाय है जो आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो और हेल्दी टच देता है. ऐसे में आप आज से ही इस नुस्खे को आजमाकर देख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.