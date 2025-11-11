रोज अमरूद खाने से क्या होगा? डॉक्टर ने बताए जबरदस्त फायदे, आप भी खाना कर देंगे शुरू

Amrood Khane ke Fayde: शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए डाइट में फलों को शामिल करने की सलाह दी जाती है. कुछ फल ऐसे होते हैं जो खाने में तो स्वादिष्ट होते ही हैं साथ में शरीर की समस्याओं को दूर करने की ताकत रखते हैं. ऐसा ही एक फल है अमरूद. इस हरे फल में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट समेत विटामिन ए, बी6, और फॉलेट जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं. इसी के चलते गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभम वत्स ने अमरूद खाने के फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं अगर आप रोजाना एक अमरूद खाना शुरू कर देंगे तो इससे आपको क्या-क्या लाभ देखने को मिलेंगे.

संतरों से 4 गुना ज्यादा विटामिन-सी

डॉक्टर शुभम वत्स बताते हैं कि अगर अमरूद को अगर हमारे देश में आम जितनी महत्वता मिल जाए तो सभी विटामिन सी की कमी से बच जाएंगे. उन्होंने यह भी बताया कि इस हरे फल में संतरे से 4 गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है बॉडी की आर्टरीज को साफ रखने में मदद करता है.

अगर आपको एसिडिटी की समस्या है तो आप अमरूद खाना शुरू कर सकते हैं. इसके सेवन से एसिडिटी की समस्या से छुटकारा मिलता है. इसके अलावा इसमें फाइबर भी पाया जाता है जो डायजेशन को सुधारने में मदद करता है. साथ ही कब्ज की परेशानी से भी राहत मिलती है.

अमरूद में भरपूर मात्रा में पोटैशियम पाया जाता है जो रक्त चाप यानी ब्लड प्रेशर को मेनटेन करने में काफी मदद करता है. ऐसे में अगर आप बीपी के रोगी हैं तो रोजाना अमरूद खाना शुरू कर सकते हैं.

अमरूद में बायोएक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं जो शुगर के रोगियों के लिए काफी फायदेमंद होते हैं. साथ ही इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफी कम है जिसके कारण बॉडी में शुगर लेवल भी मेनटेन रहता है.

डॉक्टर शुभम बताते हैं कि अमरूद हार्ट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इसमें सोल्यूबल फाइबर पाया जाता है जो कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करने में मदद करता है. साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हार्ट सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने का काम करते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.