फ्लू में बच्चे को जरूर खिलाएं ये चीजें, पीडियाट्रिशियन ने शेयर की लिस्ट

Parenting Tips: छोटे बच्चों में फ्लू, खांसी और बुखार जैसी दिक्कतें आम होती हैं. ऐसे में माता-पिता की चिंता बढ़ जाती है. खासकर इस दौरान हर मां-बाप के मन में सबसे पहला सवाल ये होता है कि इस कंडीशन में बच्चे को खाने के लिए क्या दें या क्या खिलाने से बच्चे की सेहत में सुधार हो सकता है? इसे लेकर पीडियाट्रिशियन पुनीत आनंद ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने 20 फूड आइटम्स की लिस्ट शेयर की है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

बच्चों के लिए सबसे फायदेमंद फल कौन सा है?

फ्लू में बच्चे को क्या खिलाएं?

पीडियाट्रिशियन बताते हैं, सबसे पहले बच्चों को खिचड़ी, दलिया, दही-चावल, ओट्स और रागी जैसी चीजें खाने के लिए दें. ये न केवल हल्के होते हैं, बल्कि शरीर को ताकत भी देते हैं. खासकर खिचड़ी और दलिया बुखार या कमजोरी के समय पेट पर ज्यादा दबाव नहीं डालते हैं.

फ्लू में सूप बच्चों को हाइड्रेटेड रखने और ताकत देने का काम करते हैं. दाल का सूप या नॉनवेज बच्चों के लिए चिकन सूप प्रोटीन का अच्छा स्रोत है. इससे अलग डॉक्टर बताते हैं, सब्जियों का क्लियर सूप, टमाटर सूप और गाजर-चुकंदर सूप विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं, जिससे इम्यूनिटी मजबूत होती है. आप बच्चे को ये दे सकते हैं.

इडली, उपमा, नरम रोटी-घी और स्टीम्ड वेजिटेबल्स बच्चों के लिए बढ़िया ऑप्शन हैं. ये खाने में सादे होते हैं, लेकिन शरीर को जरूरी पोषण देते हैं.

बुखार या फ्लू में ताजे फल बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. फलों की प्यूरी, स्टीम्ड सेब या नाशपाती पचाने में आसान हैं. पपीता और चीकू विटामिन सी और एनर्जी दोनों देते हैं.

इन सब से अलग पीने के लिए आप बच्चे को हल्दी वाला दूध दे सकते हैं. ये नेचुरल हीलर माना जाता है. एक साल से बड़े बच्चों को अदरक-शहद दिया जा सकता है, जो खांसी को कम करता है. तुलसी-अजवाइन का काढ़ा इम्यूनिटी बढ़ाता है, जबकि नारियल पानी और छाछ शरीर को ठंडक और हाइड्रेशन देते हैं.

डॉक्टर पुनीत बताते हैं, जब बच्चे बीमार हों तो उन्हें भारी, तला-भुना या बाहर का खाना देने से बचें. इसके बजाय घर के बने ये साधारण लेकिन पौष्टिक फूड उनके रिकवरी टाइम को तेज कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.