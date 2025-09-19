बच्चों के लिए सबसे फायदेमंद फल कौन सा है?

Best Fruits For Kids: हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा सेहतमंद और एक्टिव रहे. इसके लिए हेल्दी डाइट देना बहुत जरूरी है. इसमें भी खासकर बच्चों को फल खिलाने की सलाह दी जाती है. फलों को सेहत के लिए सुपरफूड माना जाता है. हालांकि, अक्सर पैरेंट्स के मन में सवाल रहता है कि बच्चों के लिए सबसे अच्छा फल कौन सा है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसे लेकर पीडियाट्रिशियन पार्थ सोनी ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में जानकारी दी है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

वीडियो में बच्चों के डॉक्टर बताते हैं, सब फलों के अपने-अपने फायदे हैं. हालांकि, छोटे बच्चों के लिए तीन फलों को सबसे अच्छा माना जाता है. सेब, नाशपाती और अमरूद.

पीडियाट्रिशियन कहते हैं, अगर बच्चे को कब्ज की समस्या हो, तो वह चिड़चिड़ा हो सकता है और उसकी भूख भी कम हो जाती है. पेट साफ रखने के लिए बच्चों को फाइबर की जरूरत होती है.

सेब में लगभग 4 ग्राम फाइबर होता है.

नाशपाती में 5–6 ग्राम फाइबर होता है.

अमरूद में करीब 9 ग्राम फाइबर होता है.

इस हिसाब से देखें तो पेट साफ रखने के लिए अमरूद बच्चों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है.

छोटे बच्चे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है. विटामिन C इम्यूनिटी को मजबूत करने में बहुत मदद करता है.

एक मीडियम साइज सेब में लगभग 8mg विटामिन C होता है.

नाशपाती में लगभग 10mg विटामिन C मिलता है.

जबकि एक अमरूद खाने से बच्चे को 200–250mg तक विटामिन C मिल सकता है.

यानी सिर्फ एक अमरूद खाने से बच्चे को उतना विटामिन C मिलता है, जितना लगभग 20 सेब या नाशपाती खाने से मिलेगा. इस लिहाज से भी अमरूद ज्यादा फायदेमंद है.

हालांकि, डॉक्टर बताते हैं कि बच्चों की उम्र को देखते हुए उन्हें फल देना चाहिए.

6 महीने की उम्र से आप बच्चे को सेब और नाशपाती खाने के लिए दे सकते हैं, लेकिन इन्हें सॉफ्ट बनाकर या छोटे टुकड़ों में दें.

अमरूद 1 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह थोड़ा कठोर होता है और इसके बीज गले में फंस सकते हैं.

जब बच्चा 1 साल का हो जाए और अच्छी तरह चबाना सीख ले, तब उसे अमरूद के छोटे-छोटे टुकड़े दिए जा सकते हैं.

डॉ. पार्थ सोनी के अनुसार, बच्चों के लिए अमरूद सबसे फायदेमंद फल है. यह न केवल पेट साफ रखने में मदद करता है, बल्कि इम्यूनिटी को भी बहुत मजबूत बनाता है. हालांकि, बच्चे की उम्र और खाने की क्षमता का ध्यान रखते हुए ही फल देना चाहिए. सही समय पर सही फल देना बच्चे की सेहत को मजबूत और लाइफस्टाइल को हेल्दी बना सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.