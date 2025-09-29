विज्ञापन

तेजी से बाल बढ़ाने के लिए क्या खाएं? न्यूट्रिशनिस्ट ने शेयर किए 5 सबसे फायदेमंद फूड

What foods stop hair loss: न्यूट्रिशनिस्ट ने 5 ऐसे फूड बताए हैं, जो बालों को अंदर से मजबूती देकर हेयर ग्रोथ को बढ़ावा दे सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

बाल बढ़ाने के लिए 5 सबसे फायदेमंद फूड

Indian food for hair growth and thickness: हर किसी की चाहत होती है कि उसके बाल लंबे, घने और मजबूत हों. लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, खराब डाइट और प्रदूषण की वजह से बाल झड़ना और कमजोर होना बहुत आम हो गया है. ऐसे में हेयर केयर पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है. अब, इसके लिए लोग महंगे-महंगे प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू कर देते हैं, जबकि कमजोर होते बालों को मजबूती देने के लिए सही पोषण सबसे ज्यादा जरूरी होता है. इसी कड़ी में न्यूट्रिशनिस्ट सलोनी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में न्यूट्रिशनिस्ट ने 5 ऐसे फूड बताए हैं, जिन्हें खाने से बालों को अंदर से पोषण मिलता है, जिससे बाल मजबूत होते हैं और हेयर ग्रोथ भी तेज होती है. आइए जानते हैं ये सुपरफूड्स कौन से हैं और क्यों फायदेमंद हैं.

शकरकंद

लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है शकरकंद का. शकरकंद में बीटा-कैरेटीन भरपूर मात्रा में होता है. यह शरीर में विटामिन A में बदल जाता है, जो स्कैल्प को हेल्दी रखने और बालों की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करता है. इसके अलावा शकरकंद बालों को ड्राई और डल होने से भी बचाता है.

एवोकाडो

एवोकाडो हेल्दी फैट्स का बेहतरीन सोर्स है. इसमें विटामिन E भी पाया जाता है, जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है. जब स्कैल्प तक सही तरीके से ब्लड और न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, तो बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और हेयर ग्रोथ नेचुरली बढ़ती है.

अंडा

अंडा प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड भी पाया जाता है, जो हेयर फॉलिकल्स को मजबूती देता है. प्रोटीन से बाल टूटने और झड़ने से बचते हैं, जबकि ओमेगा-3 स्कैल्प को पोषण देता है.

अखरोट

अखरोट को ब्रेन फूड कहा जाता है, लेकिन यह बालों के लिए भी उतना ही फायदेमंद है. इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड बालों के रोम को अंदर से मजबूत बनाते हैं और ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं. नियमित रूप से अखरोट खाने से बालों में नेचुरल शाइन भी आती है.

पालक

पालक आयरन, विटामिन C और फोलेट से भरपूर होता है. यह शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है. जब स्कैल्प तक ज्यादा ऑक्सीजन और पोषण पहुंचता है, तो बालों की ग्रोथ तेज होती है और बाल हेल्दी बनते हैं.

ऐसे में अगर आप भी लंबे और घने बाल चाहते हैं, तो इन 5 सुपरफूड्स को अपनी डेली डाइट में शामिल करें. सही पोषण के साथ-साथ पर्याप्त पानी पीना, स्ट्रेस कम करना और अच्छी नींद लेना भी जरूरी है. याद रखें, हेल्दी बाल पाने के लिए अंदर से पोषण सबसे ज्यादा जरूरी है.

