मुंह की बदबू को हमेशा के लिए दूर कैसे करें? Doctor Hansa Yogendra ने बताए 5 असरदार नुस्खे

Bad Breath Remedy: मुंह की बदबू अक्सर लोगों के लिए शर्मिंदगी का कारण बन जाती है. कई लोगों की शिकायत होती है कि रोज दिन में दो बार ब्रश करने के बाद भी उनके मुंह से बदबू नहीं जाती. ऐसे में ये परेशानी उनके आत्मविश्वास को कम करने लगती है. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको कुछ खास तरीके बता रहे हैं, जिन्हें अपनाकर बदबू को जड़ से खत्म किया जा सकता है. ये तरीके हाल ही में मशहूर योग गुरु और लेखक डॉक्टर हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

कैसे पाएं मुंह की बदबू से छुटकारा?

योग गुरु बताती हैं, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ मुंह की समस्या है, जबकि ये परेशानी हमारे पाचन तंत्र, रोज की कुछ आदतों और लाइफस्टाइल से भी जुड़ी होती है. अच्छी बात यह है कि कुछ खास बातों पर ध्यान देकर आप इस परेशानी से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं. जैसे-

हंसा योगेन्द्र बताती हैं, त्रिफला (आंवला, हरड़ और बहेड़ा का मिश्रण) शरीर को अंदर से साफ करने और मसूड़ों की सूजन कम करने में मदद करता है. इसे रातभर पानी में भिगोकर सुबह छान लें और माउथवॉश की तरह इस्तेमाल करें. यह पाचन को दुरुस्त करता है और मुंह की बदबू को जड़ से मिटाता है.

योग गुरु हर बार खाना खाने के बाद सौंफ या भूना हुआ जीरा चबाने की सलाह देती हैं. ये पाचन को दुरुस्त करते हैं, गैस और अपच से बचाते हैं और मुंह को ताजगी देते हैं. आप चाहें तो सौंफ, धनिया और जीरे की हर्बल चाय भी पी सकते हैं. यह अंदर से बदबू खत्म करने का असरदार तरीका है.

हंसा योगेन्द्र आगे कहती हैं, अक्सर लोग दांत तो ब्रश कर लेते हैं, लेकिन जीभ पर जमा गंदगी और बैक्टीरिया को नजरअंदाज कर देते हैं. यही बदबू का सबसे बड़ा कारण होता है. इसलिए रोज कॉपर या स्टील के टंग क्लीनर से जीभ साफ करें. साथ ही डेंटल फ्लॉस और इंटरडेंटल ब्रशिंग से दांतों के बीच की सफाई भी करें.

ड्राई माउथ यानी मुंह का सूखना, बदबू को बढ़ाता है. ऐसे में दिनभर थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पीते रहें. नींबू पानी या तुलसी वाला गुनगुना पानी और भी अच्छा है. इसके अलावा ज्यादा चाय-कॉफी से बचें क्योंकि ये मुंह को सुखा देते हैं.

अगर बदबू गले या साइनस की वजह से है, तो कपूर और लौंग वाली भाप लेना फायदेमंद है. योग गुरु बताती हैं, यह नाक और गले की सफाई करता है और बलगम कम करता है. इससे सांस ताजा होती है.

वीडियो में डॉक्टर हंसाजी आगे बताती हैं, कभी-कभी बदबू का कारण मुंह नहीं बल्कि नाक के अंदर का सूखापन और गंदगी भी हो सकती है. इसके लिए नारियल तेल या गाय का घी हल्का गर्म करके नाक के अंदर लगाएं और गहरी सांस लें. इससे नाक में नमी बनी रहती है और बदबू कम होती है.

योग गुरु कहती हैं, मुंह की बदबू कोई बीमारी नहीं है, बल्कि शरीर का संकेत है कि आपको अपना लाइफस्टाइल सुधारने की जरूरत है. सही खानपान, सफाई और थोड़ी-सी सावधानी से आप इस समस्या को जड़ से खत्म कर सांसों को हमेशा ताजा रख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.