चेहरे पर Retinol Serum लगाने से क्या होता है? सुबह या रात किस समय लगाएं रेटिनॉल, स्किन की डॉक्टर से जान लें

What is the use of retinol serum: रेटिनॉल आज के समय में काफी पॉपुलर स्किन केयर इंग्रीडिएंट है. आपने भी कई स्किन एक्सपर्ट को रेटिनॉल सीरम लगाने की सलाह देते हुए सुना होगा. हालांकि, कई लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर चेहरे पर रेटिनॉल सीरम लगाने से होता क्या है या रेटिनॉल सीरम को लगाने का सही तरीका क्या है? अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसे लेकर मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट जुशिया भाटिया सरीन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर सही जानकारी दी है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

रेटिनॉल सीरम लगाने से क्या होता है?

रेटिनॉल दरअसल, विटामिन ए की फॉर्म होता है. इसका इस्तेमाल एंटी-एजिंग इफैक्ट के लिए किया जाता है. रेटिनॉल लगाने से कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ता है, स्किन सेल्स टर्नओवर बढ़ता है, जिससे स्किन पर फ्री रेडिकल्स का नुकसान कम होता है. इससे चेहरे पर काफी हद तक फाइन लाइंस और रिंक्लस को कम करने में मदद मिलती है और स्किन यंग-टाइट नजर आती है. हालांकि, रेटिनॉल उतना ही पावरफुल भी होता है, इसलिए इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है. जुशिया भाटिया सरीन कहती है, रेटिनॉल लगाते समय 5 बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है-

रेटिनॉल हमेशा रात के समय ही लगाना चाहिए. दिन में सूरज से निकलने वाली यूवी किरणें रेटिनॉल को तोड़ देती हैं, जिससे उसका असर कम हो जाता है. रात को त्वचा रिपेयर मोड में होती है, इसलिए रेटिनॉल बेहतर काम करता है और स्किन को नुकसान से भी बचाता है.

रेटिनॉल थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसे कुछ नाज़ुक जगहों पर लगाने से बचना चाहिए.डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार, आंखों के आसपास, नाक के किनारों पर, होंठों के आसपास रेटिनॉल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यहां की स्किन बेहद सेंसिटिव होती है और जल्दी जल सकती है या छिल सकती है.

स्किन एक्सपर्ट बताती हैं, बहुत ज्यादा रेटिनॉल लगाने से असर नहीं बढ़ता, बल्कि स्किन में इरिटेशन हो सकती है. पूरे चेहरे के लिए सिर्फ 1–2 ड्रॉप ही पर्याप्त हैं. इसे उंगलियों पर लेकर हल्के हाथ से चेहरे पर लगाएं.

रेटिनॉल लगाने से पहले चेहरा अच्छी तरह धो लें. लेकिन चेहरे को धोने के तुरंत बाद रेटिनॉल न लगाएं. कम से कम 10 मिनट इंतजार करें, ताकि त्वचा पूरी तरह सूख जाए. इससे स्किन में जलन और रैशेज होने की संभावना कम हो जाती है.

रेटिनॉल लगाने के बाद त्वचा ज्यादा ड्राई महसूस हो सकती है. इसलिए इसके बाद एक अच्छा, हाइड्रेटिंग, नॉन-इरिटेंट मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं. इससे त्वचा सॉफ्ट रहती है और रेटिनॉल के साइड इफेक्ट भी कम होते हैं.

रेटिनॉल आपकी स्किन को कई फायदे पहुंचा सकता है, बस इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है. अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है या आप पहली बार रेटिनॉल लगा रहे हैं, तो शुरुआत कम मात्रा और कम फ्रीक्वेंसी से करें. सही इस्तेमाल से आप कुछ ही हफ्तों में अपनी त्वचा में फर्क महसूस कर सकते हैं.

