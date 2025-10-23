पौधा सूखने का कारण क्या है? सूखे पौधे को हरा-भरा कैसे करें, बस यह सफेद चीज डाल दें

Trees Dry Out Reasons: पेड़ हमारी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी हैं. ये न सिर्फ हमें ऑक्सीजन देते हैं बल्कि हवा साफ, ठंडी छांव और हरियाली भी देते हैं. यही कारण है कि पेड़ों की खूब देखभाल करनी पड़ती है. कई बार आपने देखा होगा कि कोई पेड़ अचानक सूखने (Why trees dry out quickly) लगता है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं और तना कमजोर होने लगता है. इसके पीछे कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं, जैसे मिट्टी की नमी खत्म होना, जड़ों को नुकसान पहुंचना या ज्यादा खाद डाल देना. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चीजें डालते ही ये हरे-भरे पेड़ अचानक मुरझा (What substances can make a tree dry) सकते हैं. इस आर्टिकल में हम बताएंगे कि कौन-सी चीजें पेड़ के लिए खतरनाक हो सकती हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं और कैसे आप अपने पेड़ (How to prevent trees from drying out) को हरा-भरा रख सकते हैं.

1. नमक या यूरिया

नमक या यूरिया सामान्य रूप से खेती या पौधों में पोषण के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब इन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में डाल दिया जाए तो नुकसान होता है. नमक और यूरिया मिट्टी में मौजूद पानी को खींच लेते हैं और नमी को खत्म कर देते हैं, जिससे जड़ों तक नमी नहीं पहुंच पाती और पेड़ पानी की कमी महसूस करते हैं. इसके अलावा जब मिट्टी में बहुत ज्यादा यूरिया या नमक जमा हो जाता है, तो यह सीधे जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है. इससे जड़ें जल जाती हैं और पेड़ धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है.

Photo Credit: Canva

कुछ लोग गलती से या जानबूझकर डीजल-पेट्रोल या अन्य ऑयल बेस्ड पदार्थ मिट्टी में डाल देते हैं. इससे मिट्टी जहरीली हो जाती है और पेड़ प्रभावित होते हैं. पेट्रोल या डीजल जड़ों के लिए बहुत हानिकारक हैं. ये मिट्टी में घुलकर पौधे के पोषण और पानी के अवशोषण को रोक देते हैं. इससे मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है और वो जहरीली हो जाती है, जिससे सूक्ष्मजीव मर जाते हैं, जो मिट्टी को हरा-भरा रखने में मदद करते हैं.

कीट या फंगस मारने के लिए इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड और केमिकल भी जड़ों तक पहुंचकर नुकसान कर सकते हैं. ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड डालने से जड़ें प्रभावित होती हैं और पोषण का अवशोषण रुक जाता है. लगातार पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने से मिट्टी की प्राकृतिक संरचना बदल जाती है और यह पौधे के लिए हानिकारक बन जाती है.

1. पानी की कमी से मिट्टी सूख जाती है और जड़ों को नमी नहीं मिलती, जिससे पेड़ सूख जाते हैं.

2. कई बार लगातार नमी रहने से जड़ों में फंगस लग जाती है, जिससे जड़ें सड़ जाती हैं.

3. मिट्टी में हवा न होने से वह बहुत टाइट हो जाती है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं जाती. इसकी वजह से पेड़ों का सांस लेना बंद हो जाता है.

4. गलत जगह पौधे लगाने से भी वे जल्दी सूख जाते हैं. जैसे छांव वाले पौधे को धूप में लगाना या उल्टा करने से वो सूखने लगता है.

Photo Credit: freepik

पेड़ सूखने से कैसे बचाएं(How to save a plant from drying?)

1. हफ्ते में दो बार गहरी सिंचाई करें. ऊपर से पानी डालने के बजाय मिट्टी तक नमी पहुंचाएं.

2. नारियल का पानी या दही का घोल मिट्टी में डालें. ये नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करता है.

3. जड़ों के पास की मिट्टी ढीली करें, ताकि हवा अंदर जा सके.

4. नीम का छिड़काव करें, अगर कीड़े या फंगस नजर आ रहे हों.

5. धूप और छांव का संतुलन रखें. धूप में रखे पौधों को कभी-कभी छांव में भी रखें.

अगर पेड़ सूखने लगे तो क्या करें(What to do if my plant is dry?)

अगर आपका पेड़ धीरे-धीरे सूख रहा है तो पहले चेक करें कि कहीं मिट्टी बहुत सूखी या बहुत गीली तो नहीं, जड़ों के पास कोई केमिकल या पेंट तो नहीं गिरा, कोई जानवर जड़ें खोद तो नहीं रहा. अगर ये कारण नहीं हैं, तो एक बार जड़ के पास की मिट्टी बदलें और उसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट डालें. कई बार सिर्फ इतना करने से पेड़ फिर से हरा हो जाता है.

प्रस्तुति: गरिमा चौधरी