भुट्टा खाने से कौन सा विटामिन मिलता है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया कब्ज होने पर Corn कैसे खाएं

Boiled corn benefits: भुट्टा, जिसे हम मक्का या कॉर्न भी कहते हैं, भारत में बहुत पसंद किया जाता है. खासकर बरसात और ठंड के मौसम में लोग भुट्टा खाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भुट्टा सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है? मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर रोबिन शर्मा के अनुसार, अगर आप भुट्टे को सही तरीके से खाएं तो यह आपको एक साथ कई फायदे पहुंचा सकता है. आइए जानते हैं भुट्टा खाने के ऐसे ही कुछ फायदे-

च्यवनप्राश खाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? Nityanandam Shree ने बताया क्या दूध में च्यवनप्राश मिला सकते हैं

पोषक तत्वों से भरपूर

अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए एक वीडियो में आयुर्वेदिक डॉक्टर बताते हैं, भुट्टा पोषक तत्वों से भरपूर होता है. इसमें विटामिन बी6, विटामिन ए, आयरन, मैग्निशियम और पोटैशियम की अच्छी मात्रा होती है. इसके अलावा इसमें फाइबर भी भरपूर होता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है.

अगर आपको अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है, तो भुट्टा आपके लिए बहुत अच्छा घरेलू उपाय हो सकता है. डॉक्टर रोबिन शर्मा के अनुसार, भुट्टा उबालकर खाना या मक्के के आटे की रोटी खाना बहुत फायदेमंद है. इसमें मौजूद फाइबर पेट की सफाई में मदद करता है और आंतों की गति को ठीक रखता है. इससे मल त्याग आसान होता है और कब्ज की समस्या धीरे-धीरे खत्म हो जाती है.

जिन लोगों को पेशाब के दौरान जलन की परेशानी होती है, उनके लिए भुट्टा बहुत उपयोगी है. इसके लिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि भुट्टे के छिलके हटाकर उसके बालों (जो ऊपर लगे होते हैं) को भुट्टे के साथ उबाल लें. फिर उस उबले पानी में थोड़ी मिश्री मिलाकर पिएं. यह पानी शरीर में ठंडक पहुंचाता है और पेशाब की जलन में तुरंत राहत देता है. साथ ही, उबला हुआ भुट्टा खाना भी लाभदायक रहता है.

भुट्टा आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी मदद करता है. इसमें मौजूद विटामिन ए और बीटा कैरोटिन आंखों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं. नियमित रूप से कॉर्न या इसका सूप पीने से आंखों की सेहत बेहतर होती है और दृष्टि कमजोर होने की संभावना कम होती है.

यानी भुट्टा स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी खजाना है. यह न केवल आपकी पाचन क्रिया सुधारता है, बल्कि आंखों की रोशनी और मूत्र संबंधी समस्याओं में भी फायदेमंद है. ऐसे में इन सर्दियों, आप भी अपनी डाइट में भुट्टे को शामिल कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.