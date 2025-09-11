14 दिनों तक रोज कद्दू के बीज खाने से सेहत पर कैसा असर होगा? Doctor Hansa Yogendra ने बताए जबरदस्त फायदे

Pumpkin Seeds Benefits: अच्छी सेहत के लिए डाइट का अच्छा और हेल्दी होना बेहद जरूरी है. इसके लिए इन दिनों कई तरह के नट्स और सीड्स खाना नया ट्रेंड बन गया है. इन्हीं में से एक हैं कद्दू के बीज. आपने भी कई लोगों को कद्दू के बीज खाने की सलाह देते हुए सुना होगा. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं रोज कद्दू के बीज खाने से सेहत पर कैसा असर होता है, साथ ही जानेंगे इन्हें खाने का सही तरीका.

किस विटामिन की कमी से दांत पीसने लगते हैं?

कद्दू के बीज के फायदे

इसे लेकर फेमस योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर हंसाजी बताती हैं, अगर आप नियमित तौर पर इन बीजों को खाते हैं, तो आपको महज 14 दिनों में ही अपनी सेहत पर कमाल का असर नजर आ सकता है.

कद्दू के बीज मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, विटामिन E, ओमेगा-3 फैटी एसिड और प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत हैं. ये पोषक तत्व शरीर को मजबूत बनाने और बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं. हंसा योगेन्द्र के अनुसार, इन्हें 'पावर बैंक ऑफ एनर्जी' कहा जाता है.

हंसाजी बताती हैं, सबसे बड़ा फायदा दिल की सेहत पर होता है. इसमें मौजूद हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स खराब कोलेस्ट्रॉल को कम और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं. इससे हार्ट डिजीज का खतरा घटता है. पुरुषों के लिए भी ये बीज खास फायदेमंद हैं, क्योंकि इनमें मौजूद जिंक प्रोस्टेट हेल्थ और पुरुष प्रजनन क्षमता को बेहतर बनाता है.

कद्दू के बीज इम्युनिटी को भी मजबूत करते हैं. इनमें मौजूद विटामिन E और अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को इंफेक्शन से बचाते हैं.

डायबिटीज के मरीजों के लिए भी ये बीज फायदेमंद हैं, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और मैग्नीशियम इंसुलिन को नियंत्रित करने में मदद करता है.

अगर आपको नींद नहीं आती या अनिद्रा की समस्या है, तो रात को सोने से पहले कद्दू के बीज खाएं. इनमें मौजूद ट्रिप्टोफैन नामक कंपाउंड नींद को बेहतर बनाता है.

ये मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत करते हैं. इनमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड और मैग्नीशियम मूड को अच्छा रखते हैं, डिप्रेशन कम करते हैं और याददाश्त बढ़ाते हैं.

इन सब से अलग डॉक्टर हंसाजी बताती हैं, कद्दू के बीज बालों और त्वचा के लिए भी वरदान हैं. विटामिन E और जिंक बालों को चमकदार और त्वचा को ग्लोइंग बनाते हैं.

इन्हें खाने का तरीका बेहद आसान है. योग गुरु के मुताबिक, आप इन्हें हल्का सा भूनकर स्नैक की तरह खा सकते हैं या स्मूदी बनाकर भी ले सकते हैं.

कुल मिलाकर, सिर्फ 14 दिनों तक रोजाना 1 छोटी चम्मच कद्दू के बीज खाने से आपकी सेहत में बड़ा फर्क दिख सकता है. यह स्वस्थ रहने का एक सस्ता, आसान और प्राकृतिक तरीका है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.