विज्ञापन

खाना खाने के बाद पान का पत्ता चबाने से क्या होता है? सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट से जानें एक दिन में कितने पान के पत्ते खाने चाहिए

What are the benefits of betel leaf: न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, कई रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि अगर पान का पत्ता सही तरीके से लिया जाए, तो इससे आपकी बॉडी को एक साथ कई लाभ मिल सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

Read Time: 3 mins
Share
खाना खाने के बाद पान का पत्ता चबाने से क्या होता है? सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट से जानें एक दिन में कितने पान के पत्ते खाने चाहिए
पान का पत्ता खाने के फायदे

What are the benefits of betel leaf: कई लोग खाना खाने के बाद बतौर माउथ फ्रेशनर पान का पत्ता खाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुंह की बदबू दूर करने से अलग ये पत्ता आपकी सेहत के लिए भी कई तरह से फायदेमंद हो सकता है? सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखिजा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर पान के पत्ते के ऐसे ही कुछ फायदे बताए हैं. न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, कई रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि अगर पान का पत्ता सही तरीके से लिया जाए, तो इससे आपकी बॉडी को एक साथ कई लाभ मिल सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में- 

अरहर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, चना दाल, मसूर दाल...न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कौन सी दाल को किस समय खाना चाहिए

पान का पत्ता खाने के फायदे 

पाचन को बेहतर बनाता है

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, PubMed की एक रिसर्च के मुताबिक, खाना खाने के बाद पान का पत्ता चबाने से लार और गैस्ट्रिक जूस का स्राव बढ़ता है. इससे खाना आसानी से पचता है और पेट भारी होने, गैस और अपच जैसी समस्याएं कम होती हैं. खासतौर पर यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है.

मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करता है 

नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इनफार्मेशन की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, पान के पत्ते में मौजूद प्राकृतिक तत्व जैसे यूजेनॉल और हाइड्रॉक्सीचैविकॉल मुंह के हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं. इससे सांस की बदबू, कैविटी और मसूड़ों की समस्याओं का खतरा कम हो सकता है.

सूजन और दर्द में राहत

PubMed की रिपोर्ट में बताया गया है कि पान का पत्ता शरीर में सूजन पैदा करने वाले तत्वों को कम करने में मदद करता है. इसका असर कुछ हद तक दर्द निवारक दवाओं जैसा होता है, जिससे हल्की सूजन और जलन में आराम मिल सकता है.

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर 

नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इनफार्मेशन की एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया है कि पान के पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं. इससे कोशिकाएं सुरक्षित रहती हैं और उम्र से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम हो सकता है.

ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद

इन सब से अलग पान का पत्ता ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में मदद कर सकता है. यह कार्बोहाइड्रेट के टूटने की प्रक्रिया को धीमा करता है, जिससे शुगर का स्तर अचानक नहीं बढ़ता. ऐसे में डायबिटीज के मरीज खाने के बाद एक पान का पत्ता चबा सकते हैं, इससे उनका ब्लड शुगर लेवल एकदम से नहीं बढ़ेगा. शुगर धीरे-धीरे बॉडी में रिलीज होगी.

एक दिन में कितने पान के पत्ते खाने चाहिए?

पूजा मखिजा के अनुसार, दिन में 1 से 2 सादे पान के पत्ते काफी होते हैं. ध्यान रखें कि पान के साथ सुपारी, तंबाकू या मीठा पान मसाला न लें. सिर्फ सादा पत्ता खाएं. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Betel Leaf, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com