चेहरे पर फिटकरी लगाने से क्या होता है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया इस्तेमाल से पहले जान लें ये बात

Fitkari benefits: फिटकरी लगभग हर भारतीय घर में पाई जाती है. इसका इस्तेमाल सदियों से कई तरह के घरेलू नुस्खों में किया जाता रहा है. एक छोटी सी फिटकरी आपको एक साथ कई फायदे पहुंचा सकती है. फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने कुछ ऐसे ही फायदों के बारे में बताया है. डॉक्टर जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है, आइए जानते हैं इस वीडियो में वे क्या कहते हैं.

फिटकरी के फायदे

डॉक्टर जैदी बताते हैं, फिटकरी में एंटीसेप्टिक और एस्ट्रिंजेंट गुण होते हैं, जो इसे जख्म और कट के लिए बेहतरीन बनाते हैं. यह घाव को साफ करती है, इंफेक्शन से बचाती है और खून को रोकने में भी मदद करती है. ऐसे में अगर आपको कोई छोटी चोट लग जाए या स्किन पर घाव हो तो आप फिटकरी को पीसकर पानी में मिलाकर पेस्ट बनाएं और घाव पर लगाएं. इससे आपको जल्द आराम मिल सकता है.

आयुर्वेदिक डॉक्टर स्किन के लिए फिटकरी को फायदेमंद बताते हैं. उनके मुताबिक, फिटकरी स्किन को टाइट बनाती है और झुर्रियां कम करने में मदद करती है. इसके लिए एक चम्मच फिटकरी पाउडर में शहद मिलाकर फेस पैक बनाएं और 15-20 मिनट तक चेहरे पर लगाकर ठंडे पानी से धो लें. इससे आपको चेहरे पर मौजूद दाग-धब्बों को कम करने में भी मदद मिल सकती है.

डॉक्टर बताते हैं, फिटकरी का पानी माउथवॉश के रूप में इस्तेमाल करने से मुंह की बदबू, मसूड़ों की सूजन और अल्सर जैसी समस्याएं भी कम होती हैं. इसके लिए फिटकरी पाउडर को गुनगुने पानी में घोलकर दिन में 2-3 बार कुल्ला करें. हालांकि, ध्यान रहे कि ये पानी आपको निगलना नहीं है.

अगर आपको बहुत अधिक पसीना आता है या आप पसीने की बदबू से परेशान हैं, तो भी फिटकरी का इस्तेमाल आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. फिटकरी शरीर में दुर्गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करती है. इसके लिए नहाने के बाद फिटकरी का टुकड़ा अंडरआर्म्स पर रगड़ें. इससे बदबू खत्म होगी, पसीना कम आएगा और अंडरआर्म्स का कालापन भी धीरे-धीरे कम होगा.

फिटकरी बैक्टीरिया को मारती है, जो पिंपल्स का कारण बनते हैं. अगर आपको पिंपल ज्यादा होते हैं, तो फिटकरी का पेस्ट बनाकर रोजाना लगाएं. कुछ ही दिनों में पिंपल्स और उनके निशान दोनों कम हो जाएंगे.

इन सब से अलग डॉक्टर शेव करने के बाद चेहरे पर फिटकरी लगाने की सलाह देते हैं. इससे छोटे कट जल्दी ठीक होते हैं और इंफेक्शन से बचाव होता है. फिटकरी एक प्राकृतिक आफ्टरशेव का काम करती है.

तमाम फायदों के बावजूद डॉक्टर कुछ खास बातों को ध्यान में रखने की सलाह देते हैं. जैसे-

ड्राई या संवेदनशील त्वचा वाले लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल न करें.

फिटकरी को सीधे स्किन पर लगाने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर करें.

इन सब से अलग हर बार एक सीमित मात्रा में ही इसका इस्तेमाल करें. ज्यादा मात्रा में उपयोग करने से त्वचा ड्राई हो सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.