मूंगफली के छिलके फेंकोगे तो पछताओगे, शरीर के लिए लाजवाब, एक्सपर्ट से जानिए मूंगफली गर्म होती है या ठंडी

Mungfali Ke Chilke Ke Fayde: सर्दियों के मौसम में मूंगफली खाना अधिकतर लोगों को पसंद है. सर्दी में अक्सर लोग आग के पास हाथ बैठकर मूंगफली का आनंद लेते हैं. मूंगफली को गरीबों का बादाम भी कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं मूंगफली के छिलके भी बहुत फायदेमंद होते हैं, जिन्हें बेकार समझकर फेंक दिया जाता है. दरअसल, मूंगफली की तरह ही मूंगफली के छिलके भी प्रोटीन और हेल्दी फैट्स से भरपूर होते हैं. इसके इस्तेमाल से सेहत को कई फायदे मिलते हैं और कई बीमारियों से बचाव भी होता है.

इंस्टाग्राम पर डॉ. करण, बीएमएस होलिस्टिक के नाम से एक वीडियो शेयर किया गया है. जिसमें बताया जा रहा है कि मूंगफली के छिलके सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं. दरअसल, सर्दियों के मौसम में होंठ फटने लगते हैं और एड़ियां फटने लगती हैं. होंठों और फटी एड़ियों को सही करने के लिए मूंगफली के छिलके बहुत ही असरदार हो सकते हैं.

मूंगफली खाने के फायदे

मूंगफली का सेवन सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है. मूंगफली बादाम की तुलना में काफी सस्ती होती है और इसमें बादाम जैसे ही कई पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं. मूंगफली में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में होते है. इसमें विटामिन E, B6, आयरन, जिंक, पोटैशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भी होते हैं.

जो लोग फटी एड़ियों से परेशान हैं तो इसके लिए मूंगफली के छिलके बहुत ही असरदार हो सकते हैं. मूंगफली के छिलकों का पाउडर बनाकर आधे गिलास पानी में पाउडर मिलाएं. पाउडर का पेस्ट बनाकर होंठों और एड़ियों पर लगाएं. एक हफ्ते के अंदर ही फटी एड़ियों से राहत मिल जाएगी.

मूंगफली के छिलके कई तरह से उपयोगी होते हैं. इसके छिलके एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं. इसमें रेस्वेराट्रोल और पॉलीफेनॉल जैसे यौगिक शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन से बचाते हैं.

मूंगफली की तासीर गर्म होती है. यही कारण है कि सर्दियों में इसका सेवन फायदेमंद होता है, क्योंकि यह शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

