क्या सर्दियों में अलसी के बीज खा सकते हैं, अलसी के बीज खाने से क्या होता है? जानिए फायदे और नुकसान

Flax Seeds Benefits in Winter: सर्दियों में अच्छा खानपान सेहत के लिए अच्छा होता है. आज के समय में बीजों का सेवन अधिक बढ़ रहा है. अलसी के बीज भी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ सावधानियों का पालन न करने पर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खराब खानपान अधिक बढ़ रहा है. ऐसे में सेहत को फायदे की जगह नुकसान हो सकते है. अलसी में प्रोटीन, फाइबर, जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं. इन्हें खाने से शरीर को सर्दियों में आवश्यक गर्माहट मिलती है. इसके अलावा अलसी एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी सहायक होती है.

अलसी के बीज के फायदे

सर्दियों में अलसी के बीज खाने से शरीर में एनर्जी और हार्मोनल संतुलन बढ़ता है. इससे रक्तस्राव जैसी समस्याएं कम होती हैं. अलसी में मौजूद मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं. ये सर्दी-खांसी जैसी बीमारियों से बचाव करते हैं.

हार्ट के लिए लाभकारी

अलसी के बीजों में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद होते हैं. सीमित मात्रा में अलसी के बीजों का सेवन पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है. त्वचा में नमी बनी रहती है, झुर्रियां कम होती हैं और भूख कम लगती है, साथ ही वजन बढ़ने पर भी कंट्रोल रहता है.

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, अलसी के बीज प्रतिदिन 1-2 बड़े चम्मच तक सेवन किए जा सकते हैं. अलसी के बीज सुबह के नाश्ते के रूप में या भोजन के बाद या शाम के नाश्ते के रूप में खाए जा सकते हैं. इन्हें भूनकर या पीसकर भी खाया जा सकता है.

अलसी के बीज, सही मात्रा और सही तरीके से सेवन करने पर शरीर को एनर्जी प्रदान कर सकते हैं. अधिक मात्रा में सेवन करने से गैस, उल्टी, वजन बढ़ना या हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. एक्सपर्ट के मुताबिक, गर्भवती महिलाओं, पाचन संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों या शुगर की दवा लेने वाले लोगों को अलसी के बीजों से परहेज करना चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है.