Weight Loss Exercise: पेट की चर्बी और वजन घटाने के लिए ट्राई करें ये मजेदार चाइनीज एक्सरसाइज, महीनेभर में दिखेगा फर्क

Weight Loss Exercise: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में फिट रहना किसी चैलेंज से कम नहीं है. गलत खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल (Unhealthy Lifestyle) की वजह से ज्यादातर लोग मोटापे (Obesity) से परेशान हैं. पेट और कमर पर जमा चर्बी को कम करना तो और भी मुश्किल काम लगता है. लोग डाइट से लेकर जिम तक हर तरीका आजमा लेते हैं, लेकिन हर बार रिजल्ट नहीं मिलता. ऐसे में आपके लिए खास हैं ये चाइनीज एक्सरसाइज (Chinese Weight Loss Exercise). इन्हें करने में न सिर्फ मजा आता है बल्कि शरीर पर इनका असर भी जल्दी दिखने लगता है.

वजन घटाने के लिए बेस्ट चाइनीज एक्सरसाइज (Best Chinese exercise for weight loss)

अगर आप बेली फैट से परेशान हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए परफेक्ट है. इसे रोजाना 3 से 5 सेट करें और हर सेट में 10 रेप्स जरूर करें. धीरे-धीरे कमर की चर्बी कम होने लगेगी.



चेस्ट ओपनिंग पाम स्ट्राइक (chest opening palm strike)

ये एक्सरसाइज आपके पेट और हाथ दोनों का फैट घटाने में मदद करती है. इसे करने से अपर बॉडी टोन होती है और वजन भी कंट्रोल में आता है. रोज 3 से 5 सेट करें और हर सेट में 10 रेप्स लें.

अप्स एंड डाउन स्ट्राइक (ups and down strike)

यह एक्सरसाइज पेट की मांसपेशियों पर स्ट्रेच डालती है. लगातार करने से फैट बर्न होता है और वजन तेजी से कम होने लगता है. इसे डेली वर्कआउट में जरूर शामिल करें.



गोल्डन टर्टल प्लेइंग इन द वाटर (golden turtle playing in water)

इस एक्सरसाइज का नाम जितना यूनिक है, उतना ही असरदार भी है. यह पेट की चर्बी घटाने के साथ पैरों को भी मजबूत बनाती है. इसे करने से पूरी बॉडी की मसल्स एक्टिव हो जाती हैं. रोजाना 3 से 5 सेट करें और हर सेट में 10 रेप्स लेना न भूलें.



राइजिंग सन अप (rising sun up)

यह एक्सरसाइज पैरों और थाई के फैट को कम करने के लिए बेस्ट है. सात ही इसे करने आप खुद को और ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं.

ऐसे में अगर आप वजन घटाने के लिए कोई आसान और मजेदार तरीका ढूंढ रहे हैं, तो ये चाइनीज एक्सरसाइज आपके लिए सही विकल्प हैं. इन्हें डेली रूटीन में शामिल करें. इससे आपको कुछ ही समय में कमाल का फर्क नजर आ सकता है.

