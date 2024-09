बिना जिम और डाइट के 95 किलो की इस महिला ने घटा लिया 32 किलो वजन, बस यह था उनका वजन कम करने वाला सीक्रेट

Weight loss without gym and diet plan: ज्यादा वजन सेहत (Health) के लिए ठीक नहीं होती है. जब भी वजन कम (Weight loss) करने की बात आती है तो जिम और डाइट प्लान का ख्याल सबसे पहले आता है. हालांकि टाइम, पैसे और डाइट का पालन नहीं कर पाने के कारण बहुत से लोग जिम या डाइट प्लान की हेल्प नहीं ले पाते हैं. आजकल सोशल मीडिया पर अपराजिता की वेट लॉस की चर्चा है जिन्होंने बगैर किसी प्रोफेशनल जिम ट्रेनर और डायटीशयन की हेल्प के अपना 30 किलो वजन कम कर लिया. अनघा ने अपना वजन 95 किलो से 63 किलो करने में सफल रहीं. आइए जानते हैं अपराजिता की वेट लॉस की जर्नी कि कैसे उन्होंने बगैर जिम और डाइट प्लान के अपना वजन कम किया (Weight loss without gym and diet plan) ….

देढ़ साल में 30 किलो वजन घटाया

अपराजिता का वजन 95 किलो हो चुका था और वह वजन कम करना चाहती थी. उन्होंने मई 2020 से वजन कम करना शुरू किया और दिसंबर 2021 में उनका वजन 63 किलो हो गया. अपराजिता ने बताया कि बचपन से ही वह ओवरवेट थी और पहले भी कई बार वजन कम करने की कोशिश कर चुकी थीं लेकिन सफल नहीं हुई थीं.

क्या किया

अपराजिता ने बताया कि वजन कम करने के लिए सभी कम खाने की सलाह देते हैं लेकिन मैं कुछ ऐसा चाहती थी जिसे लंबे समय तक फॉलो किया जा सके. कम कैलोरी वाले खाने के लिए मैने एक कैलारी ट्रैकिंग एप डाउनलोड किया और सप्ताह एक पाउंड वजन कम करने का गोल सेट किया.

नियमित एक्सरसाइज

कैलोरी कंट्रोल के साथ मैंने नियमित एक्सरसाइज भी करना शुरू किया. इसके लिए तेज वॉर्किंग शुरू की. सप्ताह में तीन बार 15 से 20 मिनट हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग भी किया.

इन चीजों से बनाई दूरी

वजन पर कंट्रोल रखने के लिए अपराजिता ने चीनी, मैदा और फ्राइड चीजों को अपनी डाइट से बिल्ल बाहर कर दिया. इसके साथ ही हर दिन ढेर सारा पानी पीने पर ध्यान दिया. वजन कम करने के लिए सबसे जरूरी है जो भी उपाय अपनाए उसे लंबे समय तक फॉलो करते रहे तभी सफलता मिलती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.